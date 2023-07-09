Про це розповідає портал "Духовний фронт".

Прохід був заборонений через те, що комісія Міністерства культури й інформаційної політики опечатала частину корпусів Лаври.

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"Внаслідок цього богослужіння у храмах Лаври розпочалися без парафіян. Їх не пропускали навіть у храм прп. Агапіта Печерського, який розташований прямо біля поліцейського блокпосту. І лише о 9:00 поліція почала їх пропускати усередину. Це відбувалося дуже повільно, оскільки у кожного перевіряли паспорт. У результаті більшість змогла потрапити на літургію лише на середину або навіть на кінець служби", - наводить подробиці наближений до церкви Московського патріархату "Союз православних журналістів" (СПЖ).