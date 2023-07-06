Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У монастирі Києво-Печерської лаври виявили портрети російського царя Миколи ІІ та імператриці

У монастирі Києво-Печерської лаври виявили портрети російського царя Миколи ІІ та імператриці

6 липня, 2023 четвер
13:21
Суспільство

В одному з корпусів Києво-Печерської лаври 6 липня виявили портрети царської родини російського імператора Миколи ІІ

Про це інформує міністр культури Олександр Ткаченко.

"Лавра в користування УПЦ МП - це портрети російських імператорів, які, напевне, "охороняли" Монастир. Все це вже не дивує", - написав Ткаченко.

Сьогодні Комісія Заповідника зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування 3-х приміщень: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71.

"Повне ігнорування санітарних та протипожежних норм", - прокоментував міністр.

Нагадаємо, уранці 6 липня представники Заповідника за підтримки поліції зламали замки й опечатали декілька корпусів Києво-Печерської Лаври, зокрема, де розташована резиденція Предстоятеля УПЦ.

Також повідомляється, що з технічних причин територія Нижньої лаври Заповідника працюватиме з 11:00 до 18:00. В УПЦ МП кажуть, що комісія "всупереч законам України, Заповідник перешкоджає вірянам потрапити на богослужіння".

Ситуація у Києво-Печерській лаврі

29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на 2 місяці. 

У червні Чернігівська облрада підтримала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організацій залежних від неї, а також УПЦ МП. Згодом схоже рішення ухвалила Київська облрада.

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд.

1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де немає монахів.

Вже 4 липня комісія Мінкульту прибула перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври, натомість представники та парафіяни УПЦ МП намагаються зірвати її роботу. Згодом стало відомо, що голова комісії написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі.

Крім того, цього дня Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври "у разі їх насильницького виселення".

5 липня північний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Української православної церкви Московського патріархату.  

Новини
Культура
УПЦ МП
ПЦУ
Читайте також:
5 липня, 2023 середа
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
Сергій Суровікін
5 липня, 2023 середа
Після заколоту Пригожина двоє російських генералів перестали з'являтися на публіці, - британська розвідка
Сі Цзіньпін та Путін
5 липня, 2023 середа
FT: Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. Кремль відреагував
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 липня
13:37
Ігор Кушнір
Керівника "Київміськбуду" відсторонили від виконання обовʼязків і проведуть аудит компанії
13:35
Олександр Усик
Усик офіційно оголосив ім'я суперника та дату наступного захисту титулів
13:31
Олександр Лукашенко
Лукашенко розповів, яким чином ядерну зброю доправили з РФ до Білорусі
13:09
спека
Високий рівень споживання електроенергії тримався 12 годин поспіль: в Укренерго звернулись до українців із проханням
13:09
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росіяни залучають до роботи на ЗАЕС некваліфікований персонал, - Енергоатом
13:07
Атака Львів
Уникнули трагедії в останню мить. У Львові журналіст Главкома із сімʼєю дивом врятувався під час ракетного удару РФ
13:00
Оновлено
Євген Пригожин
Лукашенко пообіцяв обговорити долю ПВК Вагнера з Путіним та переконаний, що президент РФ не буде "мочити" Пригожина
12:55
фейк, фейки
"Україна нехтує славою дідів": Центр нацспротиву перелічив наративи, які окупанти поширюють на Херсонщині
12:45
вантажно-пасажирський літак АН-140-100
Україна націоналізувала літак РФ, який до повномасштабного вторгнення був на обслуговуванні на ДП "Антонов"
12:38
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 липня: що з цінами на долар, євро, злотий
12:30
ізраїль україна
Ізраїль продовжив можливість перебування українців до 31 січня наступного року
12:26
Human Rights Watch
Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси
12:21
Оновлено
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
Нічна атака на Україну: у Львові пошкоджено багатоквартирний будинок, 4 людини загинули
12:18
Зеленський
Зеленський прибув до Болгарії: обговорить із керівниками країни підтримку, Формулу миру та саміт НАТО
12:14
обстріл Львова
"Настане день відповідальності за підлі дії": генсекретарка Ради Європи засудила ракетний удар Росії по Львову
12:04
OPINION
Володимир Омелян
Чому Україна досі не перейшла у формат воєнної економіки
11:59
Meta запустила конкурента Twitter: 10 млн користувачів скачали застосунок Threads за перші 7 годин
11:54
На ЗАЕС нині перебувають близько 700 росіян, на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда, – Енергоатом
11:49
Огляд
світ, міжнародний огляд
Акценти світових ЗМІ 6 липня: Масштабна ракетна атака на Львів, контрнаступ ЗСУ чекає на західну зброю, щоб почати активні дії.
11:47
У Львові від удару ракет постраждала пам'ятка ЮНЕСКО, Мінкульт очікує від організації більших за "глибоке занепокоєння" дій
11:40
Оновлено
Шмигаль озвучив основні завдання уряду щодо безпеки українців
11:31
Ексклюзив
Атака на Львів
Ігнат про нічну атаку Львова: ворог шукає різні методи подолання системи ППО, без F-16 складно захистити всю Україну
11:13
У Києво-Печерській лаврі представники Заповідника та силовики опломбовують будівлі монастиря: вже опечатали резиденцію Предстоятеля
11:05
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни утримують у Чорному морі 6 ракетоносіїв: скільки "калібрів" напоготові
10:45
хакер
У Держспецзв’язку попередили про нову активність хакерів: кібератака може стосуватися липневого саміту НАТО
10:43
ЗАЕС
У МЗС Польщі заявили, що можливий теракт на ЗАЕС зачепить країни НАТО й потребуватиме "адекватної реакції"
10:28
Російська військова техніка: варіанти
Росія втрачає на фронті перевагу у важкому озброєнні, - Bloomberg
10:20
На Донеччині затримали колаборанта, який зливав ФСБ позиції української артилерії під Бахмутом
10:05
OPINION
Костянтин Москалець
Похвала мужності
10:00
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ситуація дуже динамічна, тривають артилерійські дуелі, - майор Кудряшов
09:55
Через потужний спалах на Сонці: 7 липня Землю накриє магнітна буря
09:45
окупанти
Війна на території України порушила сформовану національну стратегію Росії, - розвідка Британії
09:27
Кирило Буданов
Очікування українців на саміті НАТО не виправдаються, - Буданов
09:14
Ілон Маск
Маск підтримує роботизоване майбутнє, але закликає регулювати штучний інтелект
09:12
Кирило Буданов
Буданов заявив, що загроза катастрофи на ЗАЕС "тихенько спадає"
09:01
ЗАЕС
Супутник виявив на даху 4 енергоблоку ЗАЕС нові об’єкти, - Радіо Свобода
08:57
 Samsung Galaxy S20 Ultra
У червні прибуток Samsung міг впасти до найнижчого рівня за останні 14 років, - Reuters
08:45
Оновлено
Атака Львів
Уночі Львів атакували "калібрами". ППО вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет
08:29
TikTok
TikTok закликав суддю до 1 січня заблокувати заборону штату Монтана на використання застосунку
08:07
OPINION
Віктор Каспрук
Лаврову ввижається Гаага
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV