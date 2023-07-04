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У Білорусі заявили, що готові прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври

4 липня, 2023 вiвторок
21:09
Світ УПЦ МП

Білоруська православна церква заявила, що готова прийняти монахів УПЦ МП з Києво-печерської лаври "у разі їх насильницького виселення"

Про це пише офіційний портал Синоду Білоруської Православної Церкви.

"Синод Білоруської Православної Церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської Православної Церкви", - повідомляє білоруська церква.

У заяві також йдеться, що церква "з глибоким сумом" сприймає звістки про події, що відбуваються в Києво-Печерській лаврі.

Білоруська православна церква заявляє, нібито проти вірян та кліриків УПЦ МП здійснюються "протизаконні дії".

"Упродовж кількох місяців за надуманими звинуваченнями під арештом перебуває намісник Києво-Печерської лаври Преосвященний Митрополит Павло (Лебідь). Священнослужителі лаври позбавлені можливості відправляти Божественну літургію та інші богослужіння, а її населення та численні віруючі вільно молитися в соборних храмах обителі. Щодо кліриків і мирян УПЦ регулярно здійснюються протизаконні дії, що посилюють ситуацію, що склалася", - стверджує церква.

У заяві стверджується, що усунення УПЦ МП це "дії проти православ'я", через які "український народ може втратити необхідну в такий непростий час духовну опору та втіху", Церква також звинувачує владу України у тому, що святині можуть опинитися "в музеях або навіть у приватних колекціях".

"Висловлюючи підтримку Українській православній церкві у цей непростий час, ми закликаємо українську владу не допустити вивезення церковних реліквій та святинь, які століттями перебували у стінах Києво-Печерської лаври та є духовною опорою для всіх слов'янських народів. Ми виступаємо проти вигнання братії Києво-Печерської лаври з обителі, де вони протягом десятиліть трудяться у богоугодженні та молитві на благо українського народу", - йдеться у заяві.

Що відомо про перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі

29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на 2 місяці. 

У червні Чернігівська облрада підтримала звернення до президента, Кабміну та Верховної Ради щодо негайної заборони в Україні РПЦ та організацій залежних від неї, а також УПЦ МП. Згодом схоже рішення ухвалила Київська облрада.

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд.

1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де нема монахів.

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України у вівторок, 4 липня, прибула перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври, натомість представники та парафіяни УПЦ МП намагаються зірвати її роботу.

Білорусь
УПЦ МП
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