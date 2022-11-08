Невдовзі очікуємо якісні зміни на правобережжі Херсонщини, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог готується обороняти Херсон. Наступ на місто є складним тактичним завданням. Жодне місто ЗСУ не штурмували у лоб. Треба створити умови, щоб ворогу було неможливо забезпечувати Херсон. Вдатися до щільної артилерійської блокади навколо міста та почекати, коли вони самі будуть шукати варіанти втечі з Херсона. Такий період відбудеться, але противника до цього треба підштовхнути", - зазначив Згурець.

За словами експерта, невдовзі можемо очікувати якісних змін на правобережжі Херсонщини.

"Штурмувати у лоб Херсон не будемо, але створимо передумови. Зламаємо дух російських підрозділів, які залишаються у Херсоні. Це буде поштовхом для подальшої зміни на всьому правобережжі та матиме вплив на Херсонську операцію", - підкреслив Згурець.

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