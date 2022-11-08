Невдовзі очікуємо якісні зміни на правобережжі Херсонщини, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що жодне звільнене українське місто ЗСУ не штурмували у лоб
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог готується обороняти Херсон. Наступ на місто є складним тактичним завданням. Жодне місто ЗСУ не штурмували у лоб. Треба створити умови, щоб ворогу було неможливо забезпечувати Херсон. Вдатися до щільної артилерійської блокади навколо міста та почекати, коли вони самі будуть шукати варіанти втечі з Херсона. Такий період відбудеться, але противника до цього треба підштовхнути", - зазначив Згурець.
За словами експерта, невдовзі можемо очікувати якісних змін на правобережжі Херсонщини.
"Штурмувати у лоб Херсон не будемо, але створимо передумови. Зламаємо дух російських підрозділів, які залишаються у Херсоні. Це буде поштовхом для подальшої зміни на всьому правобережжі та матиме вплив на Херсонську операцію", - підкреслив Згурець.
- Після пошкодження Кримського мосту росіяни перетворили на ключовий логістичний вузол сполучення з окупованим півостровом Маріуполь
- Експерти Інституту вивчення війни вважають російського диктатора Володимира Путіна залежним від сил в Україні фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 39.92
- Актуальне
- Важливе