Одна з проблем, які я вже бачу – це спроба інтеграції "хороших русскіх" в інформаційне поле України, щоб через них "качати" різні теми. А таких прикладів чимало. Вже зараз можу з певністю говорити про те, що той же Невзоров буде активно залучений владою на найближчих виборах. А він – дуже потужний ресурс і професійний медіакілер. Такого високого професійного рівня, як у нього, в Україні фактично немає ні в кого. Та мене більше цікавлять інші персони.

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Той же Невзоров буде активно залучений владою на найближчих виборах. А він – дуже потужний ресурс і професійний медіакілер

Упевнений на 200%, що ФСБ вже інтегрувала частину своєї агентури в український інформаційний простір і спробує запровадити ще більше своїх агентів впливу. Ці люди говоритимуть те, що хочуть почути українці, публічно палитимуть свої російські паспорти й пробуватимуть здобути українське громадянство, щоб щільніше працювати. Ви побачите чимало псевдопатріотів, які розповідатимуть про свою любов до України, про свою русофобію і про те, що з дитинства проти Путлера. Як кажуть, "заради красного слівця не жалітимуть й отця". А тут не заради "слова", а задля виконання поставлених у ФСБ завдань. Мені на гадку одразу спадає співробітник іжевського штабу Навального Михайло Соколов, який недавно зізнався, що багато років працював на ФСБ. А до цього всі роки публічно працював у Навального, кричав "ганьба Путіну", вважався опозиціонером і… виконував завдання, поставлені ФСБ. Тож не слід недооцінювати рашистів.

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Зрозуміло, що намагатися інтегрувати схожих "хороших русскіх" в інформпростір України будуть. Я чудово пам'ятаю, як намагалися інтегрувати в інформаційний простір України Ксюшу Собчак, яка "жила" у "Праві на владу" на "1+1". На каналі всі знали, що її поява в ефірі була вимогою Єрмака. Собчак – не перша і не остання. Будуть ще "блохери" і "влохери" з російськими коренями. Будуть "полум'яні борці з Путіним" на зарплаті у ФСБ та ГРУ. Є і будуть.

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Я чудово пам'ятаю, як намагалися інтегрувати в інформаційний простір України Ксюшу Собчак, яка "жила" у "Праві на владу" на "1+1". На каналі всі знали, що її поява в ефірі була вимогою Єрмака

І робота у них буде різна. Одні опрацьовуватимуть публіку зі сходу і півдня України. Інші займатимуться дискредитацією українських лідерів громадської думки, політиків, ідей, подій. Треті пробуватимуть потрапити у будь-яку владу через тривалий процес адсорбції в Україні. Загалом, не варто забувати про те, що ФСБ звикла і вміє грати "у довгу". І завдання українських спецслужб знаходити й припиняти схожу агентуру. На критичне мислення і раціоналізм українців не сподіваюся. Бо довірливо-емоційний підхід до інформації в українців нині частіший, ніж аналітично-раціональний. І це використовуватимуть російські спецслужби. Тому менше довіряйте "хорошим русскім" з каламутним бекграундом, які заполонили український інформаційний простір. І пам'ятайте, що критичне мислення – це запобіжник багатьох помилок. Вчіться критично думати та все аналізувати, якщо бажаєте менше помилятися.