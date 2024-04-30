30 квітня - День прикордонника України. Яке ще свято відзначаємо та прикмети цього дня

Історія свята Дня прикордонника

1992 року свято встановлено в Україні Указом Президента України "Про свято День прикордонника" від 25 травня 1992 року № 308 4 листопада — у день прийняття Верховною Радою України у 1991 році Закону "Про Прикордонні війська України".

Самі ж прикордонники розділилися у сприйнятті свого професійного свята — ті що служили в радянських прикордонних військах продовжували святкувати його 28 травня, а офіційні заходи проводилися 4 листопада.

Починаючи з 2001 року, коли прикордонне відомство очолив генерал-лейтенант Литвин М. М., який ніколи не служив до цього в прикордонних військах, розпочалася активна компанія повернення до прикордонних традицій СРСР.

Указом Президента України від 21 травня 2003 року № 431 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 травня 1992 року № 308" свято встановлено 28 травня.

Від квітня 2018 року дату встановлено на 30 квітня. День присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли донецька група Армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою і Всевеликим Військом Донським.

30 квітня — яке церковне свято та чого слід остерігатися на Якова Теплого

30 квітня в православному календарі - день пам’яті святого апостола Якова. Він відомий як брат Господній за плоттю. Був сином Йосифа Обручника від його першої дружини. Яків був назореєм, тобто особою, посвяченою Богові, і відомий своїм аскетичним способом життя.

Після Воскресіння Ісуса Яків був поставлений Єпископом Єрусалимської Церкви і головував на Апостольському Соборі в Єрусалимі 51 року.

Життя апостола Якова завершилося мученицькою смертю близько 63 року. Він був убитий за свою віру, і його смерть вважається однією з причин падіння Єрусалиму.

Народні прикмети 30 квітня

південний вітер і зоряне небо — літо буде теплим, але дощовим

град - влітку також буде град

зацвіла черемха — на похолодання

Що не можна робити

ворожити

працювати на городі

сумувати і плакати

Що можна робити