Ставлення лідерів Європи та НАТО до "Плану перемоги" та звинувачення Зеленського Трампом у війні. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 18 жовтня.

Трамп звинувачує Зеленського, а не Путіна, у війні в Україні

Володимир Зеленський і Дональд Трамп, Фото: Getty Images

У The New York Times пишуть, що Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у вторгненні Росії в його країну в інтерв’ю подкасту, опублікованому в четвер, перевертаючи факти найбільшої військової операції в Європі з часів Другої світової війни.

Трамп у безладній, заплутаній відповіді на консервативному подкасті критикував лідерство президента Байдена, коли він різко висловив свій скептицизм щодо подальшої військової допомоги Україні з боку адміністрації.

"Я вважаю, що Зеленський — один із найкращих комівояжерів, яких я коли-небудь бачив", — сказав Трамп, повторюючи заяву, яку він часто робив. "Щоразу, коли він приходить, ми даємо йому 100 мільярдів доларів. Хто ще отримав такі гроші в історії? Ніколи не було. І це не означає, що я не хочу йому допомагати, тому що мені дуже прикро за тих людей. Але він ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Ця війна програшна", - сказав Трамп.

Він також додав, що Зеленський мав укласти угоду з Путіним, щоб уникнути вторгнення. У розмові з ведучим подкасту Патріком Бет-Девідом, консервативним фінансовим підприємцем, експрезидент США принизив інтелект Байдена, стверджуючи, що з розумнішим президентом війну "було б легко залагодити".

Відповідаючи на запитання про коментарі, представники кампанії Трампа відмовилися надати роз’яснення.

"Зауваження Трампа вказали на тривалу стурбованість демократів і американських союзників щодо того, як він може підійти до конфлікту, якщо його оберуть у листопаді. Коли експрезидента під час дебатів із віцепрезидентом Камалою Гарріс минулого місяця запитали, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, він не відповів", - пишуть у виданні.

Президент України висунув свій план припинення війни з Росією, але багато лідерів Європи та НАТО поставилися до нього обережно

Фото: ОПУ

The Washington Post пише, що Зеленський пропонує негайне та безумовне запрошення до НАТО, як запит №1 у багатопунктовому плані, що, за його словами, поставить Україну в сильну позицію під час переговорів щодо справедливого припинення війни з Росією.

Зеленський зазначив, що це не перший випадок, коли запити Києва викликають тривалі дискусії та побоювання щодо ризику ескалації, і що в попередніх випадках союзники пізніше поступилися, як це сталося з наданням винищувачів F-16 і передових ракетних систем.

Презентуючи свій план перемоги на саміті лідерів Європейського Союзу раніше того ж дня, він визнав, що хоча фактичне членство в НАТО може відбутися після війни, але чим раніше почнуться переговори, тим краще.

Але офіційні особи НАТО заявили, що не сподіваються надіслати запрошення найближчим часом, особливо враховуючи, що Сполучені Штати поглинені останніми тижнями президентської гонки, а багато європейських лідерів спостерігають, як результат може змінити трансатлантичні відносини.

Останніми тижнями Зеленський відвідав Сполучені Штати та відвідав європейські столиці, щоб отримати від них підтримку плану перемоги, але шквал поїздок викликав приглушені публічні заяви про підтримку та мало помітного прогресу.

Президент України повідомив журналістам на саміті ЄС, що обговорював цей план із президентом Джо Байденом ; віцепрезиденткою та кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс, і кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом під час його поїздки в США.

Країни Балтії, вірні союзники України, охоплені власними страхами стати мішенями для Росії, висловили одну з найрішучішу підтримку запрошенню України в НАТО. Міністр оборони Литви Лаурінас Кастюнас заявив, що це має статися зараз. У четвер він заявив, що запрошення в Україну буде "справжньою незворотністю, точкою неповернення".