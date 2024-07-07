7 липня професійне свято відзначають одразу два види ЗСУ: кого привітати у цей день

День Військ Протиповітряної оборони України

Війська Протиповітряної оборони Збройних Сил України складають Систему протиповітряної оборони держави та виконують певні завдання у взаємодії з Військово-Повітряними Силами, військами Протиповітряної оборони Сухопутних військ, силами й засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил і Прикордонних військ України.

Структурними складовими Військ ППО є зенітні ракетні війська, радіотехнічні війська і винищувальна авіація, а також війська зв’язку, спеціальні частини, підрозділи забезпечення та військово-навчальні заклади.

Війська ППО є видом Збройних Сил України та призначені для попередження про напад повітряно-космічного противника, захисту важливих адміністративно політичних центрів і прикриття промислово економічних районів, угруповань Збройних Сил, важливих військових та інших об’єктів від ударів з повітря.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

7 липня 2024 року в Україні святкують також День Військово-Морських Сил. Це свято відзначають у першу неділю липня, щоб віддати належне українським бійцям ВМС за їхню сміливість та відданість нашій країні.

Військово-Морські Сили – надзвичайно важлива частина української армії, яка відіграє ключову роль у захисті країни від ворога. Відважні воїни захищають Україну і в морі, і на суші. Вже третій рік моряки відзначають своє професійне свято в умовах воєнного часу, коли ведуть боротьбу із загарбниками.

Уперше в незалежній Україні День Військово-Морських Сил України відзначили 1 серпня 1997 року. У той день на кораблях Чорноморського флоту, які стали частиною ВМС України, підняли українські прапори.

До 2005 року змін у даті святкування не було, проте Віктор Ющенко переніс свято на першу неділю липня. Пізніше Янукович скорегував дату святкування, щоб вона збігалася з днем флоту Росії.

Рішення започаткувати нову пам`ятну дату ухвалив Петро Порошенко у 2015 році, щоб не святкувати цей день разом з окупантом.

Релігійні свята 7 липня

7 липня православною церквою відзначається Різдво Іоанна Предтечі, яке здавна поєдналося зі святом Івана Купала.