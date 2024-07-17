Aмерікан Юніверсіті Київ надає стипендії для українських ветеранів, вдів/вдівців і дітей загиблих героїв

Партнерами фонду є Інститут міжнародної освіти (ІЕЕ) та Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України, а фінансову підтримку надають приватні та корпоративні американські донори.

Засвідчуючи глибоку повагу та шану українським військовим та членам їхніх сімей, у 2024 році АЮК запрошує українських ветеранів, вдів/вдівців та дітей загиблих (померлих) героїв скористатися програмою "Honor" від Фонду, яка надає стипендії з 99% покриттям вартості навчання в АЮК на обраній бакалаврській або магістерській програмі.

"Як ветеран американської армії, я добре знаю, що якісна освіта допомагає отримати гарну професію, можливості та команду однодумців – а відтак краще життя. Я впевнений, що кожен із загиблих героїв, які мали дітей та які заради їхнього майбутнього захищали та відстоювали незалежність України, мріяли про гарну освіту та кар’єру для них. Я переконаний, що нові затребувані навички, нова спільнота та позитивні виклики – це те, що мотивуватиме українських ветеранів, вдів та вдівців загиблих героїв, попри увесь трагізм сьогоднішньої війни, продовжувати жити та реалізовувати свій потенціал на користь України. Дякую партнерам і донорам за підтримку Фонду та широкі можливості для наших героїв і членів їхніх родин", – зазначив Ден Райс, президент АЮК.

"Стипендіальне навчання для ветеранів та їхніх родин – чудова можливість отримати шанс здобути нову кваліфікацію й самореалізуватися в тій царині, яка завжди приваблювала, проте була недоступною з різних причин. З власного досвіду скажу, після того, як людина отримала бойовий досвід, саме навчання може допомогти переключитися, якісно повернутися до цивільного життя. Адже це наче можливість почати все спочатку. Використайте цей шанс", – закликає Юлія Кіріллова, очільниця Українського ветеранського фонду.

Термін прийому заявок на стипендії – до 21 серпня 2024 року.

Детальніше про навчальні програми АЮК на сайті: https://auk.edu.ua.