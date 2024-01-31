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Бджолиний віск для волосся: корисні властивості та застосування

31 січня, 2024 середа
19:15
Здоров'я Бджолиний віск

Бджолиний віск — це цінний природний продукт, який знаходить широке застосування в косметичній галузі. Він є частим компонентом засобів для догляду за волоссям

Бджолиний віск може надавати волоссю здоровий вигляд та допомагати у боротьбі з різними проблемами. Використовується в косметичних цілях вже протягом століть, його корисні властивості знали в різних культурах. Так, ходять повір'я, що сама Клеопатра, легендарна цариця Давнього Єгипту, також користувалася бджолиним воском для догляду за своїми волоссям та шкірою.

У давньому Китаї бджолиний віск також відігравав важливу роль у красі та догляді за волоссям. Він використовувався для створення зачісок та надання волоссю блиску. Багато століть тому, люди вже знали та цінували його корисні властивості. Сьогодні цей натуральний продукт залишається популярним інгредієнтом у різних косметичних засобах.

Бджолиний віск: користь

Бджолиний віск має численні переваги, адже в його склад входять різноманітні компоненти, такі як вітаміни, мінерали та інші корисні речовини. Ось деякі з їх ключових складових:

  • Вітамін А важливий для здоров'я шкіри та волосся, має протизапальну дію. Вітамін Е – це сильний антиоксидант, а вітамін С сприяє виробленню колагену.
  • У воску є різноманітні мінерали, включаючи залізо, мідь, кальцій та інші, які підтримують здоров'я волосся та шкіри.
  • Органічні кислоти, які мають важливу роль для організму, також можуть допомагати в ефективному зволоженні та живленні волосся.

Крім того, бджолиний віск має природні антисептичні властивості, які допомагають підтримувати здоров'я шкіри та сприяють захисту від інфекцій. Завдяки цим складовим, бджолиний віск часто використовується у виробництві природних косметичних засобів для догляду за волоссям та шкірою.

Фото: Freepik

Догляд за шкірою голови

Бджолиний віск має зволожуючу та антибактеріальну дію, тому він ефективно допомагає в боротьбі з сухістю шкіри, подразненням чи лупою. Застосування бджолиного воску як інгредієнта в засобах догляду може сприяти поліпшенню стану епідермісу та волосся.

Крім того, різні настоянки та лосьйони з бджолиним воском використовують при себорейному дерматиті та екземі, адже він не лише заспокоює, а допомагає відновити захисний бар'єр. Регулярне застосування засобів може принести помітні результати за декілька тижнів.

Однак, не забувайте провести тест на алергію перед використанням будь-яких нових косметичних продуктів.

Ефективне зволоження та боротьба з посіченими кінчиками

Бджолиний віск містить велику кількість вітаміну А, який відомий своїми зволожуючими та живильними властивостями для волосся. Завдяки унікальній природній формулі, віск може ефективно утримувати цю вологу. Такі дані наводять експерти в матеріалі Healthline.

Вітамін А також допомагає у боротьбі з окислювальним стресом, що може впливати на здоров'я волосся. Для того, щоб запобігти сухості та ламкості, ви можете розтопити бджолиний віск разом з іншими корисними інгредієнтами, такими як мед чи масло кокоса, і наносити на волосся як маску перед миттям. Таким чином, ви будете наповнювати волосся вологою та ніби "запечатувати" пасма, що допоможе приховати посічені кінчики. Однак пам'ятайте, що це тимчасові заходи, посічені кінчики краще одразу зрізати.

Фото: Freepik

Покращує ріст волосся

Крім того, що бджолиний віск може допомогти зменшити ламкість та сухість волосся, він також може використовуватися для прискорення його росту. Відповідно до даних дослідження 2016 року, засіб, який містив бджолиний віск, прополіс та інші інгредієнти, позитивно вплинув на ріст волосся після щоденного використання протягом місяця.

Віск створює своєрідний захисний шар, який зменшує вплив негативних факторів, таких як сонце чи вітер. Внаслідок цього волосся менше травмується та ламається. Проте, варто зауважити, що у вищезазначеному дослідженні засіб містив й інші компоненти, тож можливо прискорення росту волосся було результатом консолідованої дії інгредієнтів.

Як зробити домашній засіб для догляду за волоссям із бджолиного воску?

Загальні переваги бджолиного воску для волосся включають його здатність утримувати вологу, надавати природний блиск і робити локони м'яким та слухняним. Віск може бути складовою частиною бальзамів, гелів чи масок, щоб допомогти зміцнити волосся та поліпшити його структуру.

Ми радимо вам спробувати зробити самостійно натуральний відновлюючий віск, який можна буде використовувати двома різними шляхами: 

  • наносити на чисте вологе волосся, щоб згладити волосяні луски, захистити їх від дії зовнішніх факторів та надати локонам природний блиск (використовуйте невелику кількість засобу, а перед нанесенням на волосся потрібно його добре розігріти в долонях);
  • наносити на сухе волосся для моделювати зачіски.  

Фото: Freepik

Для того, щоб приготувати відновлюючий віск, вам необхідно мати такі інгредієнти:

  • бджолиний віск – 1 ст. л.
  • олія авокадо – 1 ст. л.
  • олія амли - 1 ч. л.
  • сік селери (наземної частини) - 1 ч. л.
  • олія ефірна – 8 крапель

Розтопіть на водяній бані подрібнений віск. Змішайте в посудині сік селери з олією амли та авокадо, додайте розтоплений віск та улюблену ефірну олію. Все добре змішайте до однорідності, суміш дуже швидко буде застигати. Тому, перш ніж це відбудеться, перелийте готовий віск у зручну ємність з кришкою для зберігання.

Теги:
Новини
Суспільство
життя
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