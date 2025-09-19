Без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії, - експерт Самусь

Про це Еспресо розповів Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.



"Сценарій наступних тижнів очевидний. Росія продовжить пошук "м’яких місць" НАТО - від Балтійського моря до Дунаю - і нарощуватиме інтенсивність атак, зокрема й "розвідку боєм" дронами-приманками", - вважає експерт. Адже від лексики "помилок" і "розслідувань" до лексики "відповідальності" і "покарання" агресора - НАТО поки що не перейшов.

За його словами, НАТО стоїть на межі власної ідентичності - між союзом, що гарантує колективну оборону, і клубом "по інтересах", в якому можуть лише виказати моральну підтримку. Москва це чітко фіксує і прагне довести кризу до фіналу, в якому Альянс або визнає нову "нормальність" порушень, або ризикне перейти до дій, які поставлять агресора в міжнародно-правові рамки.

Разом з тим, розгорнута операція "Східний вартовий" у нинішній конфігурації, на думку Самуся, це лише заспокійливе, адже без України європейські члени НАТО не зможуть ефективно забезпечити стримування Росії.

"Операція проводиться без залучення найбільш ефективної армії Європи – Сил оборони України, "Східний вартовий" не інтегрований з українським контуром протиповітряної боротьби та не передбачає спільного алгоритму перехоплень російських "Шахедів" чи ракет над прикордонними районами, де траєкторії російських ударів і польських/румунських "повітряних тривог" найчастіше накладаються", - зауважує він. І підкреслює, що для Кремля це вікно можливостей: доки НАТО обороняє лише "своє" небо, Росія має простір для подальших "розмитих" маневрів у прикордонні.

Михайло Самусь наголошує, що Україна з 2022 року сформувала адаптовану під антидронову боротьбу систему ППО: із тисячами мобільних груп, гнучкою системою тактичної обізнаності та великим приватним сегментом виробництва. А НАТО та ЄС досі лише конструюють відповідь на "поступову бурю" дронових повітряних загроз, намагаючись поєднати традиційні (занадто дорогі у використанні) системи з новими сенсорами та перехоплювачами.

"Східний вартовий" - може стати правильним кроком, але без інтеграції з українським ешелоном це буде лише спроба самозаспокоєння, а не механізм гарантованої нейтралізації російської загрози", - резюмує експерт.

