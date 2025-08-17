Бійці ГУР знищили у Мелітополі склад з боєприпасами та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області знищено склад боєприпасів та російських загарбників, яких армія РФ перекинула на Запорізький напрямок фронту
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Зазначається, що вибух пролунав у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі.
У результаті знищено щонайменше 6 російських загарбників з-поміж морської піхоти, а також екіпажу БПЛА кадировського батальйону "Ахмад-Восток". Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських окупантів встановлюються.
Внаслідок вибуху також загорівся склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.
На місце окупанти спрямували чотири автомобілі швидкої.
