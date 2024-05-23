Британська розвідка оцінила наслідки ураження корабля "Циклон" у Севастополі для флоту РФ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Розвідки "майже напевно" впевненні в ураження російського ракетоносія: "Атака, яка, ймовірно, включала комбінацію безпілотних літальних апаратів і ракет ATACMS, майже напевно привела до затоплення корвета "Циклон" класу "Каракурт".

Це судно є одним із чотирьох російських кораблів проєкту "Каракурт", яке озброєне крилатими ракетами "Калібр". Два з цих суден, ймовірно, були переведені в Каспійське море для безпечного завершення ходових випробувань після низки успішних українських атак. Четверте судно раніше зазнало серйозних пошкоджень під час українського удару в листопаді 2023 року.

"Хоча це навряд чи суттєво змінить той вплив, який Чорноморський флот РФ має на українські операції, цей випадок підкреслює триваючу небезпеку для російських сил, що задіяні у Криму та Чорному морі, і продовження успіхів України у здійсненні скоординованих ударів", - вважають у розвідці.