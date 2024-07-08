Чи причетний "Слуга Народу" до захоплення рекреаційної землі біля Східниці?

Мальовнича Східниця на Львівщині - відомий бальнеологічний курорт не лише в Україні, а й у світі. Мінеральна вода тече тут просто з гірських джерел. Туристи приїжджають відпочивати, дихати чистим гірським повітрям Карпат та лікуватися.

За 15 кілометрів від Східниці розкинулось село Майдан, що межує з національним природним парком "Сколівські Бескиди" - заповідником з унікальною флорою та фауною. Місцеві споконвіку шанували таке сусідство. Цінують його і приїжджі. Це львів’янин Олександр Ісаков, він із родиною посезонно мешкає в цьому дерев’яному будиночку, придбаному в Майдані понад 2 десятиліття тому.

"Ми купили ту ділянку в 2004 році. Спочатку купили будиночок. Його реставрували. Це була колиба. А вже потім ми придбали ділянку", - розповідає житель с. Майдан Східницької селищної громади Олександр Ісаков.

Олександр розповідає: якось у 2021-му році, коли він з дружиною та дітьми відпочивав у своєму будиночку, до нього прийшов чоловік і запропонував продати нерухомість та землю.

"До мене під’їхав такий Олег Проць, який захотів викупити мою ділянку...Я не хотів продавати, тому що звикли тут все таки 20 років тут пробути...ми вже до того місця прикипіли", - каже чоловік.

Олександр повідомив, що за будиночок та землю було запропоновано дуже низьку та абсолютно не ринкову ціну.

"Він взагалі копійки якісь пропонував. Тобто конкретики взагалі ніякої не було. То, шо він пропонував. Він сказав, що всьо скупив по дуже дешевій ціні і відповідно хотів, щоб за ті копійки я йому продав", - продовжує чоловік.

Ситуація загострилась під час повномасштабної війни. Не погодившись продавати своє майно за безцінь, чоловік почав отримувати погрози.

"Ми не зійшлись по ціні. Після чого пан Олег мені пригрозив, що тоді на мене буде вчинений адміністративний тиск", - каже Олександ Ісаков.

Зі ЗМІ Олександр дізнався, що Олег Проць - це колишній скандально відомий прокурор, який під час служби купував елітні автівки та переводився з однієї прокуратури до іншої. А ще він координував таку собі ГО "Штаб – 24", одну з волонтерських організацій, яким Львівська ОВА надала найбільшу кількість дозволів на виїзд через систему "Шлях".

У 2023-му році експрокурор Олег Проць заснував ТОВ "Парк природи" і став власником великого відпочинкового комплексу в селі Майдан на вулиці Шевченка, по сусідству з Олександром Ісаковим.

"До будиночка йшло світло по території бази. Мені перерубали те світло, свідомо перерубали. Потім з’явились якісь люди, які тут ходили забивали колики, які малювали територію тут якимись фарбами", - каже Олександр.

Згодом, за словами Олександра, на території відпочинкового комплексу почав з’являтися народний депутат від Слуги Народу Остап Шипайло та його батько Ігор.

А далі свавілля продовжилось. Торік на дорозі, що веде до Національного парку "Сколівські Бескиди" з’явився шлагбаум. Ані Олександр, ані інші місцеві жителі чи туристи не могли пройти чи проїхати цим шляхом. Хоча дорога до заповідника є державною і жоден власник готелю не має права її перекривати.

Ігор Лисовець - еко-активіст зі Львова, пропагує здоровий спосіб життя, а Прикарпаття та Східниця зокрема - його улюблений туристичний напрям. Велике здивування чекало на нього, коли минулоріч він побачив, що дорога до заповідника Сколівські Бескиди - перекрита.

"Ми практикуємо постійно виходи в гори, чи на гриби чи просто прогулянки, туристичні маршрути...ми були поставлені перед фактом тому, що ми прийшли і в нас просто дорогу перекрили", - каже еко-активіст, ГО "Галицьке братство" Ігор Лисовець.

Про незаконне блокування дороги Ігор спільно з іншими еко-активістами повідомив правоохоронні органи. За фактом самовільного захоплення земельної ділянки було відкрите кримінальне провадження:

"Встановлено, що на автодорозі загального користування, що прямує від Територіальної автомобільної дороги державного значення Т-14-02 Східниця - Пісочна … до об`єкта природно-заповідного фонду, встановлені розсувні металеві ворота. На вказаних розсувних металевих воротах встановлена таблиця із написом: "Приватна власність. Вхід суворо заборонено".

Доступ до дороги ініціаторам перекриття довелося відновити. Та екологічне безчинство на цьому не припинилося. Нещодавно місцеві жителі та активісти побачили, що власники відпочинкового комплексу качають воду для свого приватного озера та інших потреб - з водойм у лісах Національного заповідника.

"Пройшовши ще раз потім по території, ми побачили, що їхні межі закінчуються значно швидше, ніж той водозабір, де вони беруть воду", - каже Ігор.

На цій мапі червоним позначено межі приватного відпочинкового комплексу експрокурора Олега Проця. І набагато вище, у лісі на території заповідника знаходиться потічок, від якого йдуть труби.

Під час журналістського розслідування ми виявили цілу діючу насосну станцію та безліч таких труб в багатьох місцях національного заповідника "Сколівські Бескиди".

Ігор Лисовець каже: "Тим самим вони ще й порушили природне русло потічка. Вони його змістили".

Ігор надіслав запит до Державного агентства водних ресурсів України, щоб з’ясувати, які дозволи отримував власник відпочинкового комплексу Олег Проць на користування водоймами заповідника. У відомстві надали документи. Щоправда, еко-активіст має сумніви у їхній достовірності.

Ось перша довідка, видана головою сусіднього села Рибник. Бачимо дивну дату - 23 березня БЕЗ зазначення РОКУ. А також підпис колишнього голови Ярослава Паращака. Чоловік не перебуває на посаді з 2020-го року.

Друга довідка взагалі датована 2016-м роком. Нагадаємо, ТОВ "Парк Природи" Олега Проця було засновано аж у 2023-му році.

Після початку нашого журналістського розслідування дивні речі почали відбуватися і в кадастровій карті Східницької ОТГ. На місці потічка, де порушники організували незаконний забір води, з’явилась нова ділянка-клон жовтого кольору. За формою та розміром вона нагадує ділянку Олега Проця та його бази відпочинку. Втім, натиснувши на неї, неможливо побачити ані кадастровий номер, ані категорію, ані дізнатися власників.

"По кадастрових картах є зміни і ми припускаємо, що відбувається ще й захоплення землі, приватизація. Яким чином? Можливо, вони просто захоплюють. Можливо, що вони підробляють документи", - говорить Ігор.

Чи знають про це у державному земельному відомстві? Ми зв’язалися з начальником головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрієм Кавецьким. Його, до речі, ДБР підозрює у незаконній роздачі землі у кількох громадах Львівщини. За даними ЗМІ, йдеться про землі рекреаційного призначення.

Журналісти телеканалу "Еспресо" запитали Андрія Кавецького, начальника головного управління Держгеокадастру у Львівській області, чи знає він, що правоохоронні органи його підозрюють у незаконній роздачі землі рекреаційного призначення Львівської області.

"Це неправда. Це земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Ця справа 6 разів закривалася різними прокурорами. Її відкрили в 21-му році знов і дали підозру", - відповів він.

На питання, чи відомо йому, що на кадастровій карті в межах заповідника "Сколівські Бескиди" з’являються жовті ділянки-клони без кадастрового номеру та призначення - поблизу території приватного відпочинкового комплексу, що належить Олегу Процю, він відповів, що врпеше про це чує. А зв’язки з Олегом Процем - колишнім прокурором і Остапом Шипайлом - діючим нардепом від "Слуги Народу" відкидає.

Одержану під час журналістського розслідування інформацію ми також передали голові Східницької територіальної громади Івану Піляку. Як виявилось, про перекриття дороги та відключення електрики чоловік знає. Втім про земельні та екологічні порушення - йому не відомо, так само як і те, хто нині володіє базою відпочинку в селі Майдан і як нові господарі бази керують національним заповідником. Зі скаргами щодо свавілля - радить звертатися до правоохоронців.

Голова громади без повноважень, натомість дивні повноваження у Держагентства водних ресурсів та Держгеокадастру, які видають дозволи на підставі сумнівних та протермінованих документів і без втручання журналістів навіть не підозрюють про зміни в кадастрових картах. Невже все це відбувається просто так, без тиску та адміністративного впливу?

"Процесом життєдіяльності цієї бази займається Ігор Шипайло - батько народного депутата. Хоч він по документах тут не проходить, але він тут є майже постійно, курує то всьо", - каже Ігор Лисовець.

Народного депутата Остапа Шипайла з офіційним власником відпочинкового комплексу Олегом Процем пов’язує членство з 2018-го року в Тернопільській регіональній організації партії "Слуга Народу".

Тоді як дружина Олега Проця - Тетяна - після обрання Остапа Шипайла народним депутатом України стала власницею аж 4 його компаній, що працюють, зокрема, у царині реклами та енергетики.

В селі Майдан ми зустріли батька слуги народу - Ігоря Шипайла. Та поспілкуватися нам не вдалося. Натомість присутність Шипайлів на базі відпочинку підтвердив один із працівників, щоправда, зауважив, що це було торік.

Все вказує на те, що Остап Шипайло може бути тіньовим співвласником та керівником відпочинкового комплексу, але через обмеження, пов’язані з повноваженнями народного депутата, не хоче це афішувати.

Ми намагалися зв’язатися з паном Шипайлом, щоб поговорити і про бізнес, і про екологічні порушення. Телефонували, надіслали журналістський запит та безліч смс. Та спілкування із нами слуга народу проігнорував.

Вдома вдалося застати лише бабусю народного депутата, котра підтвердила - родина Шипайлів фактично перебуває у Східниці.

Натомість прокурору Олегу Процю нам вдалося додзвонитися - він пообіцяв передзвонити. Прогнозовано, обіцяний зворотній дзвінок від Олега Проця так і не відбувся. Ба більше, експропурор та офіційний власник бази відпочинку в селі Майдан заблокував наш номер телефону.

За майже рік, що минув від часу протиправного втручання в систему електроживлення будинку Олександра Ісакова, постачання електрики йому так і не відновили.

"Де ми тільки не звертались ми написали і в Львівобленерго скаргу, дзвонили на гарячі лінії і в Міненерго. Ну реакції взагалі ноль...Звичайно це на якісь думки навіює, де ноги ростуть", - каже житель с.Майдан Східницької селищної громади.

Постраждалий від сусідства зі скандальним відпочинковим комплексом чоловік був змушений встановити сонячні батареї. Таким чином отримує світло та має можливість качати воду на своїй ділянці. Між тим, приватне озеро на території готелю, яким керує експрокурор та родина народного депутата, через сумнівні дозволи досі живиться з лісових водойм Національного заповідника "Сколівські Бескиди". І якщо спільну мову з Держводагентством та Держгеокадастром нескладно знайти по вертикалі влади, то незговірливих сусідів завжди можна втихомирити тиском та шантажем.