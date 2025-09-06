Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
Коли справа доходить до вибору між YSL і Chanel, кращий варіант залежить від того, що для вас є пріоритетом — традиції, стиль, інвестиційний потенціал або вартість
Chanel має довшу історію і відома своїми культовими виробами, такими як костюм Chanel, сумочка 2.55 і вічний аромат No. 5. YSL була заснована в 1961 році Івом Сен Лораном і П'єром Берже. Вона відома своїми сучасними проривами, а також тим, що стала одним з перших будинків моди, який випустив лінію готового одягу, демократизувавши високу моду.
Chanel — це позачасова елегантність, класична вишуканість і незмінні дизайни. YSL є синонімом сміливої, рок-шикарної естетики.
Вибирайте Chanel, якщо ви цінуєте традиції, вічну елегантність та готові інвестувати в преміум-клас. Saint Laurent для вас, якщо вас приваблює сучасна, смілива мода з прогресивною естетикою.
Унікальність стилю Saint Laurent
Стиль Saint Laurent унікальний, оскільки в ньому поєднуються речі, які мало кому з модних будинків вдається втілити так послідовно. У 1966 році Ів Сен Лоран представив «Le Smoking» — смокінг для жінок. Він був піонером ідеї, що жінки можуть бути сильними та чуттєвими одночасно — філософія, яка досі є рушійною силою бренду.
На відміну від максималістських брендів, Saint Laurent робить акцент на чистих силуетах і чіткому крої. Простота ніколи не буває нудною — деталі, такі як структуровані плечі, глибокі декольте або металізовані оздоблення, роблять її вражаючою. Saint Laurent відомий поєднанням чоловічого крою з жіночною чуттєвістю: смокінги з шовковими блузами, прозорі топи зі шкіряними штанами або міні-сукні з ефектними підборами.
Особливість Chanel
Стиль Chanel є одним з найбільш знакових і стійких в історії моди — він несе в собі дуже виразну філософію, яка дозволяє йому залишатися актуальним вже понад століття. Бренд створює вишукані, мінімалістичні вироби, які служать десятиліттями. Жакет або сумка Chanel ніколи не виходять з моди.
Коко Шанель була однією з перших, хто черпав натхнення в чоловічому одязі, подарувавши жінкам брюки, смужки в морському стилі та зручні костюми. Це поєднання сили та витонченості досі залишається основою бренду. Стиль Chanel стриманий, але ніколи не простий. Він говорить про вишуканість без показної розкоші, завжди асоціювався з тихою розкішшю, ще задовго до того, як цей термін став модним.
5 культових речей від Chanel
Твідові жакети — з'явилися в 1920-х роках, ці жакети залишаться втіленням вишуканості Chanel.
Маленька чорна сукня (LBD) — Коко Шанель перетворила жіночий гардероб, зробивши LBD символом шикарного мінімалізму.
Стьобані шкіряні сумки — особливо модель Chanel 2.55, яку можна впізнати за ромбоподібним швом і ланцюжковим ремінцем.
Квітка камелії, перли, ланцюжки — повторювані мотиви, що одночасно символізують жіночність і силу.
Парфум Chanel N°5 є унікальним, оскільки порушив правила парфумерії, запровадив абстракцію та став вічним символом жіночності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе