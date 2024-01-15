Defense Express: Збиті А-50 і Іл-22 над Азовським морем - робота виключно ПС ЗСУ
Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Олег Катков вважає, що знищення російських літаків А-50 та Іл-22 стало можливим завдяки спеціально спланованій операції Сил оборони
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Сьогодні у нас дуже знаковий день. Цей день вже записаний в історію Оскільки вперше в історії було збито літак дальнього радіолокаційного виявлення. І як би противник не хотів приховати цю втрату, визнавши, що саме Сили оборони знищили такий літак, їм цього не вдалось. Їхні заяви панічні, бо заявляти про збиття літаків своїми силами ППО більше схоже на ідіотизм. Вони ніяк не могли сплутати цілі. Адже наші літаки не літають так далеко і не могли розглядатись як цілі над Азовським морем. Тому це просто відчай, бо визнати, що Україна змогла збити їхні наддорогезні літаки, вони не можуть", - пояснив Катков.
Експерт зауважив, що для знищення російських літаків була спланована спеціальна операція
"Слід також зазначити, що у Генштабі вже офіційно підтвердили, що до збиття А-50 та Іл-22 причетні саме ПС ЗСУ. Скоріше за все, це могла бути спеціально спланована операція з використанням шаблонних дій противника. Зокрема, коли ці літаки досить тривалий час літали всім відомими маршрутами, сподіваючись на те, що сил та засобів для їх знищення немає. Тепер же ми можемо констатувати, що зона забороненого доступу для російської авіації розширилась", - додав він.
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