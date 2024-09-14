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День українського кіно 2024: свято творчості та натхнення

Крістіна Слончак
14 вересня, 2024 субота
08:45
Календар День українського кіно

День українського кіно — це особлива подія, яка зосереджує увагу на національних стрічках та здобутках вітчизняних кінематографістів. Щорічно відзначається у другу суботу вересня

Зміст

У 2024 році це свято припадає на 14 вересня. Це чудова нагода згадати визначних діячів кіноіндустрії, переглянути класичні та сучасні стрічки, а також обговорити важливі питання розвитку українського кінематографа.

День українського кіно: історія

День українського кіно був започаткований у 1996 році указом Президента України від 12.01.1996 № 52/96 за визнання вагомого внеску українських кінематографістів у національну культуру. Це свято підкреслює роль кінематографа не тільки як мистецтва, але і як важливого інструменту формування національної ідентичності. Саме українські фільми допомагають переосмислювати історію, розповідати про актуальні проблеми суспільства та показувати різноманітність культурних традицій.

Перші кінозйомки в Україні були відбулись у вересні 1896 року в місті Харкові Альфредом Федецьким. Він відзняв хронікальні сюжети, що стали першими документальними матеріалами, які були зроблені на українських теренах. А в грудні того ж року Федецький організував перший кіносеанс у Харківському оперному театрі.

Український кінематограф має багату історію, яка почалася ще на початку ХХ століття. У 1922 році відбулась дійсно історична подія – заснування Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ), яке стало ключовою структурою для відродження та розвитку кіновиробництва в Україні. Завдяки ВУФКУ вдалося реконструювати кіностудії, а також створити нову кінематографічну "основу".

Зі зростанням популярності міжнародних кінофестивалів українські режисери, сценаристи та актори все частіше отримують міжнародне визнання. Такі фільми, як "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, "Земля" Олександра Довженка, "Плем'я" Мирослава Слабошпицького, "Атлантида" Валентина Васяновича, "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова та багато інших стали не просто шедеврами кіномистецтва, але й привернули увагу світової аудиторії до українського життя та культури.

Фото: polish-kharkiv.com.ua

Українське кіно сьогодні

Сучасний український кінематограф активно розвивається попри всі виклики. Після Революції Гідності, початку війни на сході країни, а потім і повномасштабного вторгнення РФ багато фільмів почали відображати складну історичну та політичну ситуацію в Україні. Такі стрічки як "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва, "Додому" Нарімана Алієва та "Червоний" Зази Буадзе зображають важливі моменти національної боротьби та формування ідентичності.

Вищезгаданий документальний фільм "20 днів у Маріуполі" здобув низку найпрестижніших світових нагород, зокрема, премію "Оскар". Звісно, ще дуже багато режисерів та фільмів були відзначені на найбільших міжнародних кінофестивалях.

Важливою подією в українській кіноіндустрії стала підтримка українського кіно на державному рівні через Український культурний фонд та Державне агентство України з питань кіно. Це дає можливість підтримувати нові проєкти, залучати міжнародну співпрацю та представляти українське кіно на світових фестивалях.

Як святкувати День українського кіно?

У багатьох містах України в цей день проводять кінопокази, майстер-класи та виставки, присвячені українському кіно. Це гарна можливість ближче познайомитися з кіноіндустрією та її представниками.

Так, із цієї нагоди у Києві пройдуть безплатні покази українських фільмів, а також зустрічі з режисерами та творцями стрічок. Захід проходитиме у кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver). У рамках програми глядачі зможуть переглянути документальні стрічки, які претендують на нагороди першого Національного кінофестивалю воєнного часу "Cinema for Victory".

Після сеансів заплановані зустрічі з авторами фільмів, що дозволить обговорити враження від стрічок. Серед робіт, які покажуть, є такі знакові фільми як "Авіапрорив на Азовсталь. Небо", "Володарі неба. На межі" та багато інших. Про це розповіли у пресслужбі Держкіно.

В Івано-Франківську також проведуть показ короткометражних фільмів у День українського кіно о 17:00 в Urban Space 100: "Це прекрасна можливість поринути у світ сучасного короткометражного кіно, знятого українськими режисерами. Разом із програмою "Поки триває життя" від Івано-Франківського міжнародного фестивалю короткого метру 4:3, ти матимеш нагоду побачити відзначені нагородами роботи", – повідомили організатори.

Якщо людні заходи не для вас, тоді ви можете влаштувати самостійно вдома кіномарафон із класичних або нових українських стрічок. Це чудовий спосіб оцінити розвиток національного кіно. Або влаштуйте з друзями чи рідним власний вечір кіно із дискусіями про сучасні тенденції у кінематографі та обговоріть інші цікаві теми. Якщо ви мало знайомі з українськими кінострічками, радимо вам ознайомитись із такими сучасними роботами:

  • Олесь Санін "Поводир" (2014)
  • Валентин Васянович "Атлантида" (2019)
  • Наріман Алієв "Додому" (2019) 
  • Антоніо Лукіч "Мої думки тихі" (2019)
  • Ахтем Сеітаблаєв "Кіборги" (2017)
  • Мирослав Слабошпицький "Плем’я" (2014)
  • Горностай Катерина "Стоп-Земля" (2021)

День українського кіно — це не просто святкування досягнень, а й можливість підтримати національне мистецтво, яке відображає ідеї та цінності українського народу.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Кіно
Україна
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