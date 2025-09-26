До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв

Про це повідомила СБУ.

"За доказовою базою СБУ в Україні заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна віцегубернатора Калінінградської області РФ Сергія Єлісєєва. Як встановило розслідування, після захоплення Херсона Кремль "відрядив" його до портового міста, де він очолив місцевий окупаційний "уряд", – йдеться в матеріалі.

На "посаді" Єлісєєв був куратором регіону та координував контакти між гауляйтерами та військово-політичним керівництвом Росії. Водночас за його "керівництва" в тоді окупованому Херсоні відбувалася підготовка до псевдореферендуму на підтримку "приєднання" регіону до РФ.

"Для масової інформпідтримки фейкового плебісциту Єлісєєв створив у Херсоні підконтрольну "телерадіокомпанію Таврія", яка стала місцевим рупором Кремля. Крім цього, він неодноразово виступав в ефірах центральних медіаресурсів Москви, зокрема на телеканалі "Росія 24", де виправдовував збройну агресію РФ та окупацію південних регіонів нашої держави", – наголошує Служба безпеки.

Перед звільненням Херсона росіянин утік на лівобережну частину області, а після – до РФ і повернувся в адміністрацію Калінінградської області.

Єлісєєва визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу про виправдовування агресії РФ проти України та організацію заходів на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації

"Оскільки засуджений переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини", – резюмували в матеріалі.