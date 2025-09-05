Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB

Своєчасне тестування — ключ до захисту себе і оточення. На перший погляд, альтернативою лабораторним дослідженням можуть бути експрес-тести з аптек. Але чи справді таке тестування може дати достатню впевненість у результаті?

Юрій Сава, завідувач відділу молекулярної діагностики інфекцій мережі лабораторій CSD LAB пояснює: "Експрес-тести проведені вдома не дають 100% впевненості. Їхня чутливість нижча, тому результат може виявитися хибним — особливо, якщо вірус ще тільки почав розмножуватися в організмі. До того ж дуже багато залежить від самого процесу забору матеріалу: якщо зробити це неправильно, тест просто не "побачить" вірус".

CSD LAB пропонує сучасні та точні дослідження, які допомагають вчасно виявити захворювання і прийняти правильне рішення для лікування. Такі тести мають високу чутливість і здатні виявити COVID-19 навіть на ранніх етапах.

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) залишається найточнішим методом діагностики коронавірусу. Результат лабораторного тесту можна використати для офіційного підтвердження діагнозу та отримання лікарняного.

Лабораторні за лаштунки: що відбувається після того, як ви зробили тест?

У лабораторії відбувається невидима, але дуже точна робота. Зі зразка виділяють РНК — молекулу, яка містить всю "інформацію" про вірус. Перед цим її очищають від слизу та інших залишків, щоб нічого не заважало аналізу.

Підготовлену РНК запускають у спеціальний аналізатор. Це прилад, який працює за дуже чіткими температурними циклами, примножуючи кількість молекул РНК у сотні разів. Чим більше копій утворюється, тим чіткіше їх можна «побачити» на графіку.

"Фактично саме ця реакція і дає нам відповідь: чи є у зразку вірус. РНК можна порівняти з паспортом вірусу — зчитавши її, ми точно визначаємо, з яким збудником маємо справу. Ми для цього застосовуємо тест-системи провідних світових виробників, а всі реагенти відповідають міжнародним стандартам якості та мають сертифікати. Тож результат дослідження є максимально надійним", — розповідає Юрій Сава.

У CSD LAB пригадують: спалах COVID-19 у 2020–2021 рр. став справжнім випробуванням масштабом. У пікові дні тут виконували тисячі тестів щодня! Такий досвід загартував команду і навчив працювати у екстремальних умовах.

На які симптоми варто звернути увагу?

В Україні вже зафіксовано нові субваріанти COVID-19 — Stratus (XFG) та Nimbus (NB.1.8.1). Для Nimbus характерний гострий біль у горлі, а для Stratus — виражена охриплість.

Водночас інші симптоми залишаються подібними до попередніх варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, відчуття втоми, а також можлива втрата нюху чи смаку.

Якщо ви помітили ці симптоми або контактували з хворими, у CSD LAB можна зробити ПЛР-тест, який виявить коронавірус швидко та надійно. Результат надійде на електронну адресу.

Що робити, якщо ПЛР-тест виявився позитивним?

Найперше — дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Залишайтеся на самоізоляції та при будь-якому погіршенні стану звертайтеся по медичну допомогу.

Отримати медичний супровід можна і в CSD LAB. Тут працюють сімейні лікарі, з якими легко укласти декларацію. Вони допоможуть правильно інтерпретувати результати аналізів, призначать ефективне лікування та контролюватимуть ваш стан, щоб ви швидше повернулися до звичного життя.

Бережіть здоров’я — воно безцінне.