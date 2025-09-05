Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз'яснення від мережі CSD LAB
PR

Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB

Ярослава Наумова
5 вересня, 2025 п'ятниця
15:34
Здоров'я

COVID-19 нагадує про себе. Вірус постійно змінюється, формуючи нові штами і ризики. За даними МОЗ, нинішня ситуація контрольована: рівень захворюваності у рази нижчий, ніж у серпні 2024 р. Все ж увага до здоров’я повинна залишатися високою

Зміст

Своєчасне тестування — ключ до захисту себе і оточення. На перший погляд, альтернативою лабораторним дослідженням можуть бути експрес-тести з аптек. Але чи справді таке тестування може дати достатню впевненість у результаті? 

Юрій Сава, завідувач відділу молекулярної діагностики інфекцій мережі лабораторій CSD LAB пояснює: "Експрес-тести проведені вдома не дають 100% впевненості. Їхня чутливість нижча, тому результат може виявитися хибним — особливо, якщо вірус ще тільки почав розмножуватися в організмі. До того ж дуже багато залежить від самого процесу забору матеріалу: якщо зробити це неправильно, тест просто не "побачить" вірус".

CSD LAB пропонує сучасні та точні дослідження, які допомагають вчасно виявити захворювання і прийняти правильне рішення для лікування. Такі тести мають високу чутливість і здатні виявити COVID-19 навіть на ранніх етапах.

ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) залишається найточнішим методом діагностики коронавірусу. Результат лабораторного тесту можна використати для офіційного підтвердження діагнозу та отримання лікарняного.

Лабораторні за лаштунки: що відбувається після того, як ви зробили тест? 

У лабораторії відбувається невидима, але дуже точна робота. Зі зразка виділяють РНК — молекулу, яка містить всю "інформацію" про вірус. Перед цим її очищають від слизу та інших залишків, щоб нічого не заважало аналізу.

Підготовлену РНК запускають у спеціальний аналізатор. Це прилад, який працює за дуже чіткими температурними циклами, примножуючи кількість молекул РНК у сотні разів. Чим більше копій утворюється, тим чіткіше їх можна «побачити» на графіку.

Юрій Сава, завідувач відділу молекулярної діагностики інфекцій мережі лабораторій CSD LAB

Юрій Сава, завідувач відділу молекулярної діагностики інфекцій мережі лабораторій CSD LAB. Фото: CSD LAB

"Фактично саме ця реакція і дає нам відповідь: чи є у зразку вірус. РНК можна порівняти з паспортом вірусу — зчитавши її, ми точно визначаємо, з яким збудником маємо справу. Ми для цього застосовуємо тест-системи провідних світових виробників, а всі реагенти відповідають міжнародним стандартам якості та мають сертифікати. Тож результат дослідження є максимально надійним", — розповідає Юрій Сава.

У CSD LAB пригадують: спалах COVID-19 у 2020–2021 рр. став справжнім випробуванням масштабом. У пікові дні тут виконували тисячі тестів щодня! Такий досвід загартував команду і навчив працювати у екстремальних умовах.

На які симптоми варто звернути увагу?

В Україні вже зафіксовано нові субваріанти COVID-19 — Stratus (XFG) та Nimbus (NB.1.8.1). Для Nimbus характерний гострий біль у горлі, а для Stratus — виражена охриплість.

Водночас інші симптоми залишаються подібними до попередніх варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, відчуття втоми, а також можлива втрата нюху чи смаку.

Якщо ви помітили ці симптоми або контактували з хворими, у CSD LAB можна зробити ПЛР-тест, який виявить коронавірус швидко та надійно. Результат надійде на електронну адресу.

Що робити, якщо ПЛР-тест виявився позитивним?

Найперше — дотримуйтесь рекомендацій лікаря. Залишайтеся на самоізоляції та при будь-якому погіршенні стану звертайтеся по медичну допомогу. 

Отримати медичний супровід можна і в CSD LAB. Тут працюють сімейні лікарі, з якими легко укласти декларацію. Вони допоможуть правильно інтерпретувати результати аналізів, призначать ефективне лікування та контролюватимуть ваш стан, щоб ви швидше повернулися до звичного життя.
Бережіть здоров’я — воно безцінне. 

Суспільство
Коронавірус
