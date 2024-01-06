Допомога Україні та безпека кордонів: президент Естонії скликав Раду з держоборони
Президент Естонії Алар Каріс скликав на 8 січня засідання Ради з державної оборони. Там обговорюватимуть допомогу Україні
Про це повідомляє Postimees.
Зазначається, що Рада з держоборони є консультативним органом при президентові.
До його складу входять:
- спікер Рійгікогу (парламенту);
- прем'єр-міністр;
- голова комісії парламенту з оборони;
- голова комісії Рійгікогу із закордонних справ;
- міністр закордонних справ;
- міністр оборони;
- міністр фінансів;
- міністр внутрішніх справ;
- міністр юстиції;
- міністр економіки та інфраструктури;
- командувач Силами оборони.
Рада обговорює і висловлює свою думку з питань, що мають важливе значення для держоборони.
На майбутньому засіданні обговорюватимуть війну Росії проти України, кроки Естонії на підтримку України та безпеку кордонів Естонії.
- У 2023 році Естонія виділила 730 тисяч євро на допомогу українським біженцям. Кошти були спрямовані на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію у країні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.26 Купівля 38.26Продаж 39.11
- EUR Купівля 41.84Продаж 43
- Актуальне
- Важливе