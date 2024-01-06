Допомога Україні та безпека кордонів: президент Естонії скликав Раду з держоборони

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що Рада з держоборони є консультативним органом при президентові.

До його складу входять:

спікер Рійгікогу (парламенту);

прем'єр-міністр;

голова комісії парламенту з оборони;

голова комісії Рійгікогу із закордонних справ;

міністр закордонних справ;

міністр оборони;

міністр фінансів;

міністр внутрішніх справ;

міністр юстиції;

міністр економіки та інфраструктури;

командувач Силами оборони.

Рада обговорює і висловлює свою думку з питань, що мають важливе значення для держоборони.

На майбутньому засіданні обговорюватимуть війну Росії проти України, кроки Естонії на підтримку України та безпеку кордонів Естонії.