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Експерт Самусь про те, як вплине ліквідація Мінстратегпрому на оборону України

Ярослава Наумова
25 липня, 2025 п'ятниця
10:21
Міністерство оборони дрон "Хижий птах"

Передача функцій Міністерства стратегічної промисловості Міністерству оборони може посприяти ефективності функціонування оборонно-промислового комплексу України

Зміст

Таку думку висловив Еспресо Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

Коментуючи останні урядові трансформації, він зазначив, що саме на ліквідацію Міністерства стратегічної промисловості й фактично передачу його функцій до Міністерства оборони України мало хто звернув увагу, попри те що саме координація та робота оборонно-промислового комплексу є критично важливою для країни.

Експерт підкреслює, що основа української стійкості - приватна і волонтерська ініціатива, котра максимально швидко продукує креативні асиметричні рішення для протистояння значно більшому ворогу. "Проте на даному етапі війни надважливим завданням є швидке масштабування проривних технологічних ідей. Очевидно, що без державної системної підтримки перетворення високотехнологічного прототипа на масовий зразок озброєнь є складним, а часто неможливим", - зазначає він.

"Міністерство оборони дійсно зосереджено на нагальному забезпеченні Збройних Сил готовими системами озброєння, але не володіє повноцінними механізмами для системного розвитку передових технологій та озброєння й військової техніки. У свою чергу Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості переважно займалося підтримкою державних підприємств ОПК, що створювало дисбаланс в оборонно-промисловому середовищі і сповільнювало реалізацію програм, критичних для фронту", - характеризує ситуацію експерт.

За його словами, ключовим носієм техногенних і виробничих компетенцій є і будуть приватні компанії, адже саме вони визначають динаміку комерційних і технологічних трансформацій поля бою завдяки відкритості до ризику та швидкості прийняття рішень.

"З огляду на це, очевидно, потрібні трансформації системи для формування проактивного, функціонально спроможного координаційного центру, який би об’єднував державні й приватні ресурси в єдину екосистему, задавав пріоритети розвитку озброєнь і забезпечував оперативне масштабування вдалих рішень", - зазначає Самусь.

На думку експерта, рішення про інтеграцію Мінстратегпрому до Міноборони насправді має всі шанси не стати просто зміною вивісок, а запустити процес "оптимізації матриці ОПК за координації МОУ, яке і має перетворитися на системного інтегратора оборонно-промислових процесів". Відтепер саме Міністерство оборони могло б відповідати не лише за формування державного замовлення, а й за технологічну політику, координацію, масштабування та супроводження важливих збройових програм, а надалі й на експортному напрямі.

Самусь зауважує, що для швидкого перетворення Міноборони з замовника озброєнь на координатора його розробки та виробництва варто врахувати досвід країн, в яких реалізовано принцип координації ОПК з боку міністерства оборони. Зокрема, Франції, де створене  Agence de l’Innovation de Défense (AID) - Агентство оборонних інновацій, завдання якого - працювати з інноваційними компаніями, університетами, стартапами.  

"Україна, перейшовши до об’єднаної моделі координації оборонної промисловості у системі Міністерства оборони, має шанс створити власну екосистему, яка, окрім врахування міжнародного досвіду, повинна насамперед бути заточеною на посилення Сил оборони України у протистоянні російській агресії", - вважає він.

За словами Самуся, має сенс створити у структурі Міноборони підрозділ, який буде акумулювати передові ідеї, технології та рішення: саме ця структура має займатися супроводженням, масштабуванням та реалізацією найважливіших збройних програм (на кшталт дронів-перехоплювачів, балістичних ракет чи наземних роботизованих систем).
 

Теги:
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
оборона та безпека
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