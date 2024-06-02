Експерт Варченко пояснив, що може прискорити постачання зброї від союзників
Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що успішні контрнаступальні дії ЗСУ пришвидшать постачання зброї від західних партнерів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Як тільки Україна зможе розпочати успішні контрнаступальні дії, це приведе до різкого пришвидшення постачання озброєнь від наших партнерів. Там уже працює бажання бути частиною перемоги над Росією. Я переконаний, що якби контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був би більш успішний, то наші партнери були б жвавішими у питанні військової допомоги. Втім, для успішного контрнаступу потрібні відповідні засоби. Зокрема, авіація, якої влітку 2023 року дуже не вистачало", - пояснив Варченко.
Експерт наголосив, що частина партнерів щиро зацікавлені в перемозі України й відверто говорять це: "Принаймні частина наших партнерів швидше почали постачати нам зброю. Це ті, які відмовилися грати в геополітичні ігри й дотримуються своїх цінностей. Ці країни відверто говорять про те, що вони зацікавлені в перемозі України. І це незалежно від того, які виборчі кампанії в нас будуть відбуватися в майбутньому", - додав він.
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