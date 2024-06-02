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Експерт Варченко пояснив, що може прискорити постачання зброї від союзників

2 червня, 2024 неділя
19:13
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Експерт із питань національної безпеки Іван Варченко вважає, що успішні контрнаступальні дії ЗСУ пришвидшать постачання зброї від західних партнерів

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Як тільки Україна зможе розпочати успішні контрнаступальні дії, це приведе до різкого пришвидшення постачання озброєнь від наших партнерів. Там уже працює бажання бути частиною перемоги над Росією. Я переконаний, що якби контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був би більш успішний, то наші партнери були б жвавішими у питанні військової допомоги. Втім, для успішного контрнаступу потрібні відповідні засоби. Зокрема, авіація, якої влітку 2023 року дуже не вистачало", - пояснив Варченко.

Експерт наголосив, що частина партнерів щиро зацікавлені в перемозі України й відверто говорять це: "Принаймні частина наших партнерів швидше почали постачати нам зброю. Це ті, які відмовилися грати в геополітичні ігри й дотримуються своїх цінностей. Ці країни відверто говорять про те, що вони зацікавлені в перемозі України. І це незалежно від того, які виборчі кампанії в нас будуть відбуватися в майбутньому", - додав він.

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