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Головна Кримінал Ексзаступника голови ДніпроОДА Орлова підозрюють у вимаганні $200 тис. за оренду лісу, - ЗМІ

Ексзаступника голови ДніпроОДА Орлова підозрюють у вимаганні $200 тис. за оренду лісу, - ЗМІ

Катерина Єсікова
27 жовтня, 2024 неділя
21:34
Кримінал Володимир Орлов

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику голови Дніпропетровської ОДА Володимиру Орлову у вимаганні $200 тис. за надання в оренду лісової ділянки

Зміст

Про це повідомляють НАБУ та Суспільне із посиланням на власні джерела.

За даними слідства, на початку 2024 року одне з приватних товариств з метою здійснення рекреаційної діяльності вирішило взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га. Після кількох звернень з відповідними офіційними листами до ОДА та отримання відмов до представника товариства надійшла пропозиція від заступника голови.

"За виділення лісової ділянки у довготривале користування він висловив прохання надати 200 тис. дол. США, яке потім ще неодноразово висловлював впродовж травня-червня", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що наприкінці травня 2024 року посадовець повідомив про погодження рішення головою ОДА та готовність підписати документи про передачу землі.

Натомість Суспільне встановило, що йдеться про колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА Володимира Орлова.

Приміткавідповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 8 млн грн заступниці прокурора Запорізької області, яку нещодавно викрили на хабарі у $40 тисяч.

 

Теги:
Новини
Україна
Дніпро
корупція в Україні
Дніпропетровщина
НАБУ
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