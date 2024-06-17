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Євро-2024. Англія перемогла Сербію
У неділю, 16 червня 2024 року, на матчі в межах Євро-2024 збірна Англії здолала команду Сербії. Гра відбувалася у Ґельзенкірхені (ФРН)
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Про це передає Еспресо.TV.
Євро-2024
Група С
1-й тур
16 червня
Сербія – Англія 0:1
Голи: Беллінгем, 13
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