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Євро-2024: Грузія та Чехія не просунулися далі 1:1
У суботу, 22 червня 2024 року, на матчі Євро-2024 збірна Грузії виявилася рівною по силі з командою Чехії. Матч відбувався в Гамбурзі
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Про це передає Еспресо.TV.
Євро-2024
Група F
2-й тур
22 червня
Грузія – Чехія 1:1
Голи: Мікаутадзе, 45 + 4 - Шик, 59
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