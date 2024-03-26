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Євродепутатка фон Крамон розкритикувала законопроєкт Безуглої та Третьякової про покарання за "неуповноважене представництво України"

26 березня, 2024 вiвторок
19:01
Суспільство Марʼяна Безугла

Депутатки, обрані від "Слуги народу", Третьякова та Безугла внесли законопроєкт про кримінальне покарання за привласнення державних функцій без надання на те повноважень та погоджень

Відповідний законопроєкт 11104 про внесення змін до Кримінального кодексу 20 березня зареєстрували у Верховній Раді народні депутатки, обрані від фракції "Слуга народу", Галина Третьякова та Мар’яна Безугла, йдеться на сайті Верховної Ради.

Як зазначають авторки, цей законопроєкт є складовою законопроєкту "Про спеціальні місії України" 11103, який розроблено з метою захисту інтересів України, шляхом консолідації і єдності представників України у питаннях зовнішньої діяльності, та має розглядатися одночасно з ним.

Прийняття змін до КК зумовлене захистом національних інтересів та безпеки України в цілому. Адже, на думку авторок, іноді громадяни України вчиняють дії, направлені на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів, шляхом привласнення державних функцій. І ці дії шкодять суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, а також економічній та інформаційній безпеці України.

Привласнення непритаманних державних функцій є злочином проти основ національної безпеки України і потребує, на думку депутаток, забезпечення максимального та справедливого покарання. Отже, пропонується доповнити Кримінальний кодекс нормою щодо криміналізації представлення інтересів України неуповноваженими на те особами.

А саме, до КК додається стаття 111-3 "Привласнення державних функцій", за якою:

  • Привласнення громадянином України державних функцій, зокрема представлення України на міжнародних заходах, перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій, у тому числі за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
  • Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

На таку законодавчу ініціативу відреагувала євродепутатка Віола фон Крамон.

"Вона серйозно? Законодавець у Верховній Раді вносить проєкт законів, щоб робити що? Провокувати?", - написала євродепутутка.

Вона зазначила, що сподівалася у Києві буде мати справу з більш дорослими колегами:

"Дуже дивно читати ці історії від когось з правлячої партії, коли ми фактично намагаємося відкрити переговори про вступ з ЄС. Ці ініціативи, звичайно, не дуже допоможуть, якщо почати відкрито дискредитувати та обмежувати роботу організацій громадянського суспільства в Україні законом".

Пост Віоли фон Крамон став відповіддю на своєрідне виправдання, яке Безугла розмістила на своїй сторінці у фейсбук 26 березня.

Вона назвала ініціативу "законопроєктною провокацією" та "тестом на політичну дискусію", посилаючись на законодавство США.

"На голосування законопроєкт виноситись не буде. Дійсно "мило" спостерігати, як прокинулися колеги, яких часто не розворушиш невідкладними речами, і які раді дешевому шансу показати свою відданість ідеалам демократії. Рефлекторна реакція", - виправдовується Безугла.

Теги:
Верховна Рада
Європарламент
Мар'яна Безугла
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