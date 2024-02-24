Фільми про подорожі в часі. Ділимося підбіркою

Бойфренд з майбутнього

About Time

Велика Британія, 2013 рік

Фантастика, фентезі, драма

IMDb: 7,8

21-річний Тім після чергового не найприємнішого Нового року дізнається від батька, що кожен чоловік у його сім'ї вмів пересуватися у часі. Виявляється, головний герой теж не позбавлений такої можливості. І він має намір використати її, щоб змінити своє життя.

"Бойфренд із майбутнього" — дуже емоційна драма від Річарда Кертіса, автора "Реального кохання" та "Рок-хвилі". У фільмі добре розкрито тему смерті та каяття, а також взаємин батька та сина. Втім, для романтики у ньому місце теж знайшлося.

Петля часу

Looper

США, Китай, 2012 року

Фантастика, бойовик, трилер

IMDb: 7,4

У 2074 році держава отримала над жителями тотальний контроль. Для представників світу злочинності це стає справжньою проблемою: ховати трупи тепер неможливо.

У результаті мафія отримує доступ до машини часу та починає відправляти небажаних людей у минуле. Мета ж тих, хто перебуває на іншому боці, — приймати нещасних і відразу вбивати їх.

Автором фільму виступив Райан Джонсон, режисер інді-нуару "Цегла" та восьмого епізоду "Зоряних війн". Але саме "Петля часу" стала його першою роботою в жанрі наукової фантастики, і зі своїм завданням він справився чудово. Картина сповнена напружених екшн-сцен і задає безліч складних з погляду моралі питань.

12 мавп

12 Monkeys

США, 1995 рік.

Фантастика, триллер, детектив.

IMDb: 8,0.

Фільми про подорож у часі: "12 мавп"

Кадр із фільму "12 мавп"

У 2035 році невиліковний вірус знищив практично все населення планети, а тим, хто вижив, доводиться ховатися під землею. Ув'язнений Джеймс Коул добровільно вирушає машиною часу у минуле, щоб знайти джерело епідемії.

Картина Террі Гілліама - одна з найбільш запам'ятовується в жанрі. Це фантасмагорична антиутопія, яка назавжди вклинюється в пам'ять. Причому не тільки за рахунок своєї незабутньої атмосфери, а й завдяки приголомшливій грі Брюса Вілліса, який постає в ролі згаданого вище кримінальника. Пацієнт психлікарні у виконанні Бреда Пітта теж на висоті.

Назад у майбутнє

Back to the Future

США, 1985 рік.

Фантастика, комедія, пригоди.

IMDb: 8,5.

Звичайний підліток вирушає на 30 років тому в минуле. Там він зустрічає своїх батьків, дивакуватого друга-професора і багато кого ще — зовсім молодих.

Незважаючи на звичну для режисера Роберта Земекіса насиченість подіями, фільм порушує важливі філософські теми. Зокрема нам ніколи не дізнатися, якими насправді наші батьки були в молодості.

Варто також відзначити гру Крістофера Ллойда, Ліа Томпсон та Майкла Джей Фокса – останнього журі премії "Сатурн" навіть визнало найкращим актором. А ще фільм "Назад у майбутнє" отримав статуетку "Оскар" за найкращий монтаж звуку.

У результаті стрічка перетворилася на цілу трилогію. У другій частині герої потрапляють вже у майбутнє, а у третій опиняються у 1885 році на Дикому Заході.

Неймовірні пригоди Білла та Теда

Bill & Ted's Excellent Adventure

США, 1989 рік.

Фантастика, комедія, пригоди.

IMDb: 6,9.

Доля зводить двох школярів із людиною з майбутнього, яка подорожує машиною часу у вигляді телефонної будки. Парочці якраз потрібно зробити доповідь на тему "Сучасний світ очима відомої історичної особистості". З цією метою вони вирушають у минуле і переносять звідти низку видатних людей.

Фільм є напрочуд винахідливою сумішшю наукової фантастики та молодіжної комедії. Все, що відбувається на екрані, виглядає неймовірно безглуздо, але Кіану Рівз і Алекс Уінтер настільки добре вжилися в роль підлітків-невдах, що не закохатися в них неможливо. До того ж у картині повно відмінних жартів, у тому числі й про історичних діячів.