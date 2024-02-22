Футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик передав війську 50 дронів

Про це 23-річний футболіст повідомив у Instagram, опублікувавши сторіз.

Він опублікував фото дронів з цифрою 50, а потім підтвердив Tribuna.com, що передав ці дрони військовим.

У нинішньому сезоні 23-річний Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 25 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. В останніх трьох матчах лондонців українець не виходив на поле та залишився на лаві запасних.

Фото: скрін з Instagram