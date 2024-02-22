Футболіст "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик передав війську 50 дронів
Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик передав українським військовим 50 дронів
Про це 23-річний футболіст повідомив у Instagram, опублікувавши сторіз.
Він опублікував фото дронів з цифрою 50, а потім підтвердив Tribuna.com, що передав ці дрони військовим.
У нинішньому сезоні 23-річний Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 25 матчів, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі. В останніх трьох матчах лондонців українець не виходив на поле та залишився на лаві запасних.
Фото: скрін з Instagram
- 13 лютого стало відомо, що "Челсі" під час зимового трансферного вікна відмовився відпустити Мудрика в "Баварію".
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