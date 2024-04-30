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Готуємо горохове пюре в мультиварці
Горохове пюре можна подавати як чудове доповнення до будь-яких м'ясних страв, а також самостійно
Інгредієнти - Горохове пюре:
- горох - 500 г
- вода 1500 мл
- масло - 50 г
- сіль - за смаком
- перець - за смаком
Покрокове приготування гороху (горохове пюре):
- горох краще використовувати колотий
- якщо у вас цілий горох, тоді замочіть його в холодній воді і залиште на пару годин
- горох добре промийте у великій кількості води
- викладіть промитий горох у чашу мультиварки
- залийте горох водою у пропорціях 1:3
- шматочком вершкового масла промажте чашу мультиварки зсередини на 2 см вище за рівень води
- це не дозволить втекти воді
- поставте чашу в мультиварки
- закрийте кришкою
- виставте режим "тушкування" приблизно на 2 год.
- точний час залежить від потужності та особливості роботи вашої мультиварки
- за 10 хв. до готовності горохового пюре посоліть, поперчіть його та додайте вершкове масло
- за бажанням додайте спеції за смаком
- перемішайте пюре
- коли закінчиться час програми, залиште пюре ще в кухлі мультиварки хоча б на 10 хв., не відкриваючи кришку.
Смачного!
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