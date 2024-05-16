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Грибна юшка по-закарпатськи - смачний ароматний суп із сушених білих грибів
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Найідеальніший смак грибного супу буде з білих сушених грибів, але у разі відсутності таких можна використовувати будь-які, навіть свіжі
Інгредієнти для грибної юшки:
- гриби білі сухі - 100 г
- морква – 1 шт.
- лист лавровий - 3 шт.
- перець чорний мелений
- цибуля - 2-3 шт.
- масло вершкове - 100 г
- олія - для смаження
- сметана (або вершки) – 200 г
- борошно - 2-3 ст. ложки
- вода – 3-4 л
Покроковий рецепт - Грибна юшка по-закарпатськи
- оскільки гриби сухі, перш ніж варити, заливаємо їх водою і залишаємо на 15 хв.
- доливаємо води повну каструлю
- солимо і варимо годину
- зливаємо всю рідину через сито
- гриби відставляємо убік
- бульйон переливаємо назад у каструлю
- моркву натираємо на дрібній тертці
- відправляємо у бульйон
- додаємо лавровий лист та чорний перець
- ставимо на вогонь
- варимо до готовності моркви
- гриби дрібно нарізаємо.
- цибулю нарізаємо кубиками
- відправляємо на сковороду з вершковим маслом (30 г)
- посипаємо меленим перцем
- ставимо на вогонь
- додаємо кілька столових ложок рослинної олії
- пасеруємо цибулю до легкого золотистого кольору
- перекладаємо готову цибулю в окрему тарілку
- у чисту сковорідку відправляємо вершкове масло, що залишилося
- у розтоплене масло висипаємо борошно
- заварюємо на маленькому вогні, постійно помішуючи
- додаємо сметану
- перемішуємо та тримаємо на вогні ще хвилинку
- в отриману суміш поступово по 1-2 половники вводимо грибний бульйон
- перемішуємо вінчиком
- продовжуємо вливати бульйон, поки він не закінчиться або поки сметанно-борошняна суміш не стане настільки рідкою, що її можна буде вилити в бульйон
- коли маса значно порідшає, додаємо мускатний горіх
- з'єднавши бульйон із соусом, додаємо туди гриби та цибулю
- ставимо на вогонь
- чекаємо на закипання
- подаємо грибну юшку гарячою.
Смачного!
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