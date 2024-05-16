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Грибна юшка по-закарпатськи - смачний ароматний суп із сушених білих грибів

16 травня, 2024 четвер
18:25
рецепти грибна юшка
Зміст

Найідеальніший смак грибного супу буде з білих сушених грибів, але у разі відсутності таких можна використовувати будь-які, навіть свіжі

Рецепт грибної юшки

Інгредієнти для грибної юшки:

  • гриби білі сухі - 100 г
  • морква – 1 шт.
  • лист лавровий - 3 шт.
  • перець чорний мелений
  • цибуля - 2-3 шт.
  • масло вершкове - 100 г
  • олія - для смаження
  • сметана (або вершки) – 200 г
  • борошно - 2-3 ст. ложки
  • вода – 3-4 л

Покроковий рецепт - Грибна юшка по-закарпатськи

  • оскільки гриби сухі, перш ніж варити, заливаємо їх водою і залишаємо на 15 хв.
  • доливаємо води повну каструлю
  • солимо і варимо годину
  • зливаємо всю рідину через сито
  • гриби відставляємо убік
  • бульйон переливаємо назад у каструлю
  • моркву натираємо на дрібній тертці 
  • відправляємо у бульйон
  • додаємо лавровий лист та чорний перець
  • ставимо на вогонь 
  • варимо до готовності моркви
  • гриби дрібно нарізаємо.
  • цибулю нарізаємо кубиками
  • відправляємо на сковороду з вершковим маслом (30 г)
  • посипаємо меленим перцем 
  • ставимо на вогонь
  • додаємо кілька столових ложок рослинної олії 
  • пасеруємо цибулю до легкого золотистого кольору
  • перекладаємо готову цибулю в окрему тарілку
  • у чисту сковорідку відправляємо вершкове масло, що залишилося
  • у розтоплене масло висипаємо борошно 
  • заварюємо на маленькому вогні, постійно помішуючи
  • додаємо сметану
  • перемішуємо та тримаємо на вогні ще хвилинку
  • в отриману суміш поступово по 1-2 половники вводимо грибний бульйон 
  • перемішуємо вінчиком
  • продовжуємо вливати бульйон, поки він не закінчиться або поки сметанно-борошняна суміш не стане настільки рідкою, що її можна буде вилити в бульйон
  • коли маса значно порідшає, додаємо мускатний горіх
  • з'єднавши бульйон із соусом, додаємо туди гриби та цибулю
  • ставимо на вогонь 
  • чекаємо на закипання
  • подаємо грибну юшку гарячою.

Смачного!


 
Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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