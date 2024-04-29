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Качка тушкована в мультиварці. Готуємо вдома
Качка, тушкована в мультиварці з кислими яблуками чи картоплею, - це просто і смачно. Качка, приготована за нашим рецептом, сподобається всім - настільки смачною та апетитною вона виходить
Качка з яблуками
Інгредієнти:
- качка - 2кг
- яблука - 350 г
- олія - 30 мл
- сіль - за смаком
Спосіб приготування качки з яблуками:
- тушку миємо
- розрізаємо на порційні шматочки
- яблука нарізаємо на четвертинки, видаляючи серцевини
- наливаємо олію в чашу мультиварки
- викладаємо підготовлені інгредієнти впереміш
- додаємо сіль
- вибираємо режим "Мультиповар"
- готуємо 2 години за температури 100 градусів.
Качка з картоплею, тушкована в мультиварці
Інгредієнти:
- качка - 1 кг
- імбир (свіжий, тертий) - 20 г
- сіль - на смак
- гірчиця - 5 г
- олія - 20 мл
- морква - 80 г
- цибуля - 80 г
- картопля - 1 кг
- паприка (сушена) - 10 г
- запашний перець (горошок) 5 шт.
- лавровий лист - 2 шт.
Спосіб приготування:
- імбир споліскуємо
- очищаємо від шкірки
- натираємо на тертці
- качку ретельно миємо
- ріжемо на порційні шматки
- кожен шматок натираємо сіллю, гірчицею та тертим імбиром
- залишаємо качку на якийсь час просочитися ароматами
- через пів години викладаємо м'ясо в чашу мультиварки
- обсмажуємо в олії до золотистої скоринки, використовуючи режим "Жарка"
- морквину розрізаємо навпіл уздовж, потім нарізаємо пластинками
- цибулю ріжемо невеликими кубиками
- виймаємо м'ясо
- на жирі, що витопився, смажимо підготовлені овочі
- картоплю очищаємо, нарізаємо великими шматочками
- до обсмаженої моркви та цибулі викладаємо рум'яну качечку й картоплю
- додаємо паприку, сіль на смак, запашний перець і лавровий лист
- заливаємо інгредієнти водою таким чином, щоб вони були майже нею вкриті
- вибираємо програму "Тушкування"
- виставляємо час - 60 хв.
- подавайте качку на стіл у гарячому вигляді.
Смачного!
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