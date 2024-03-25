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Картопля в мультиварці: три прості рецепти нашвидкуруч

25 березня, 2024 понедiлок
17:57
рецепти Тушкована картопля в мультиварці

Запечена картопля в мультиварці – це чудовий та смачний гарнір, який буде смакувати дорослим та дітям, а приготувати його дуже просто та швидко

Одним із універсальних помічників на кухні є мультиварка. Вона дозволяє готувати різноманітні страви, зберігаючи корисні властивості продуктів та заощаджуючи час. Використовуючи мультиварку, можна швидко приготувати смачні страви, зокрема, зробити дуже ніжну запечену картоплю.

Ми пропонуємо вам три прості, але дуже смачні рецепти картоплі в мультиварці, які точно будуть до смаку всій вашій родині.

Печена картопля в мультиварці – простий рецепт

Інгредієнти:

  • картопля – 1,1 кг
  • соняшникова олія – 3 ст. л.
  • сіль – 1 ч. л. або до смаку
  • хмелі-сунелі - 1 ч. л.
  • карі – 0.5 ч. л.
  • чорний мелений перець – ¼ ч. л.
  • кріп або петрушка - 8 гілочок

Покроковий рецепт, як запекти картоплю в мультиварці:

  1. Картоплю очистіть від шкірки та наріжте кубиком або будь-яким іншим способом.
  2. Зелень промийте та наріжте дрібно.
  3. Три столові ложки олії налийте в чашу мультиварки, додайте картоплю, сіль та інші спеції. Все добре перемішайте.
  4. Закрийте кришку мультиварки та готуйте на режимі "Мультикухар" або "Випічка" при температурі 130 градусів протягом 40 хвилин.
  5. Через 30 хвилин тушкування, картоплю потрібно перемішати.  
  6. Після звукового сигналу щодо закінчення часу приготування, додайте до картоплі зелень та подавайте до столу.

Фото: thespruceeats.com

Тушена картопля в мультиварці з м'ясом

Інгредієнти:

  • яловичина – 700 г
  • картопля – 1,3 кг
  • помідори – 500 г
  • болгарський перець – 100 г
  • вершкове масло – 30 г
  • вода – 160 мл
  • соняшникова олія – 3-4 ст. л.  
  • суміш перців та сіль
  • часник та зелень

Покроковий рецепт приготування:

  1. Промийте все овочі. Помідори наріжте крупним кубиком, картоплю очистіть від шкірки на теж наріжте шматочками середнього розміру. Болгарський перець очистіть від серединки та наріжте соломкою.
  2. М'ясо промийте холодною водою та наріжте крупними шматочками.
  3. У чашу мультиварки налийте соняшникову олію. Першим шаром викладіть помідори, потім м'ясо та шматочки вершкового масла, розподіліть його рівномірно. Зверху присипте м'ясо спеціями, додайте болгарський перець, картоплю та налийте воду. На цьому етапі перемішувати страву не потрібно.
  4. Закрийте кришку мультиварки та готуйте на режимі "Тушкування" протягом 120 хвилин.
  5. За 15 хвилин до кінця програми, додайте до страви сіль та вичавіть через прес часник, все добре перемішайте.  
  6. Після звукового сигналу до страви можна додати свіжу зелень та подавати до столу.

Тушкована картопля в мультиварці

Фото: Pinterest

Запечена картопля в мультиварці з часником

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг
  • соняшникова олія – 4-5 ст. л.
  • часник – 2 зубчики
  • сіль та суміш перців – до смаку

Покроковий рецепт, як запекти картоплю в мультиварці:

  1. Картоплю очистіть від шкірки та наріжте на шматочки (як для картоплі по-селянськи).
  2. У чашу мультиварки налийте соняшникову олію, додайте картоплю.
  3. Закрийте кришку мультиварки та готуйте на режимі "Випічка", час приготування – 40 хвилин.
  4. Через 20 хвилин тушкування, додайте до картоплі сіль, спеції та вичавіть через прес часник, все добре перемішайте.  
  5. Одразу після звукового сигналу картоплю можна подавати до столу. Смачного!

Фото: freepik

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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