Кінофільм "Партенопа" (Partenope, 2025) вже на екранах
"Партенопа" - це не фільм, а естетичний вихор, який засмоктує з перших секунд і залишається надовго. Кожна мить, наче картина, сповнена тонких деталей і емоцій
Партенопа — жінка, яка носить ім'я свого міста. Хто вона? Сирена чи міф?
Партенопа, народжена в Неаполітанському морі в 1950 році, шукає щастя протягом довгих літ своєї юності, закохавшись у своє рідне місто та його пам’ятних персонажів. Лауреат премії "Оскар" кінорежисер Паоло Соррентіно представляє монументальну та глибоко романтичну історію життя.
У галасливому хаосі Неаполя розгортається історія Партенопи, неприборканої як сила природи. Це відверте дослідження невпинного прагнення свободи і любові в усіх її багатогранних проявах — від піднесених до руйнівних. Партенопа оточена живими, іронічними та трагічно прекрасними душами, які разом з нею показують у цій епічній подорожі, як час формує долі, і святкують життя у всіх її суворих та чудових проявах…
Режисер - Паоло Соррентіно
Сценарист - Паоло Соррентіно
В ролях: Даріо Айта, Антоніно Анніна, Маргерита Арест та інші
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