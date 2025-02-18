Кінофільм "Партенопа" (Partenope, 2025) вже на екранах

Партенопа — жінка, яка носить ім'я свого міста. Хто вона? Сирена чи міф?

Партенопа, народжена в Неаполітанському морі в 1950 році, шукає щастя протягом довгих літ своєї юності, закохавшись у своє рідне місто та його пам’ятних персонажів. Лауреат премії "Оскар" кінорежисер Паоло Соррентіно представляє монументальну та глибоко романтичну історію життя.

У галасливому хаосі Неаполя розгортається історія Партенопи, неприборканої як сила природи. Це відверте дослідження невпинного прагнення свободи і любові в усіх її багатогранних проявах — від піднесених до руйнівних. Партенопа оточена живими, іронічними та трагічно прекрасними душами, які разом з нею показують у цій епічній подорожі, як час формує долі, і святкують життя у всіх її суворих та чудових проявах…

Режисер - Паоло Соррентіно

Сценарист - Паоло Соррентіно

В ролях: Даріо Айта, Антоніно Анніна, Маргерита Арест та інші

Джерело