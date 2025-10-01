Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Корейській варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни

"Корейській варіант", "мінські угоди", "залізні гарантії": експерт Їжак про можливі сценарії закінчення війни

Ярослава Наумова
1 жовтня, 2025 середа
10:55
Війна з Росією

Все частіше в інформаційному просторі лунає варіант припинення бойових дій по лінії зіткнення як один із реалістичних сценаріїв закінчення війни. Але буде це схоже на "корейський варіант", на драматичні для нас "мінські угоди" чи створить нову формулу завершення війни 21 століття?

Зміст

Про це Еспресо розповів Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Баланс сил є гарантією корейського миру. США підтримують Південну Корею військовим контингентом у 28 тисяч осіб, сучасними системами ППО та авіацією. Але такий формат гарантій має свої недоліки. Він створює фізичний бар’єр, який стримує масштабну війну, але водночас фіксує поділ території. Український же варіант демілітаризованої зони має бути сучасним – модульним і адаптивним, відносно простим для розгортання і відносно простим для згортання та переміщення", - зауважує експерт.

Він також згадує про Мінські домовленості, підписані у 2014 і 2015 роках, які на папері виглядали як система гарантій: чіткі зобов’язання з контрольними датами. Однак при цьому вимагали від України змін у внутрішній політиці: внесення поправок до Конституції, закріплення особливого статусу Донбасу, проведення виборів на умовах, узгоджених із Москвою та представниками так званих "ДНР" і "ЛНР". 

"Метою виконання Мінських угод для РФ було те саме, що зараз вкладається російськими спікерами у слова "демілітаризація" і "денацифікація", – позбавлення України сил оборони, окрім церемоніальних, і так само політичних інститутів, окрім символічних. Це були інструменти встановлення російського протекторату над Україною. Втім, РФ не змогла досягти цього протягом років "імплементації" Мінських угод, а також протягом років широкомасштабної агресії", - коментує Їжак. 

Він вважає, що повторення Мінських угод неможливе, навіть якщо РФ назве їх "Стамбульськими угодами". 

Експерт наголошує, що мир можливий за умов надійних міжнародних гарантій: "Включення України у систему розширеного ядерного стримування НАТО наразі не виглядає реалістичним. Однак є висока імовірність колективної реакції, подібної до тієї, що діє в НАТО". 

За його словами, оптимальна модель гарантій для України виглядає комплексною: вона повинна мати тригер колективної реакції (військовий і логістичний механізм швидкого підсилення), високий потенціал національних сил оборони та інженерно захищену лінію розмежування або кордон із РФ. Але доводиться враховувати й те, що надійної колективної реакції у широкому спектрі гібридних загроз, зокрема воєнізованих, у світі ще не відпрацьовано. 

Олексій Їжак вважає, що Східна Європа та Україна враховують корейський досвід гарантій. На початку 2025 року Україна, Польща, країни Балтії, Фінляндія вже не будуть зв’язані обмеженнями Оттавської конвенції щодо протипіхотних мін для зупинки просування російських військ. Водночас формується європейська коаліція, яка за американського сприяння готова до певної форми гарантій Україні у разі зупинки війни на лінії фронту. 

"Питання гарантій безпеки на стратегічну перспективу не зводиться лише до військових інструментів. Архітектура гарантій має бути збалансована між опорою на власні сили, союзницьку допомогу та нові технології війни. Іншими словами, стримуючи російського агресора, маємо водночас робити Україну привабливою для дружніх інвестицій", - резюмує експерт. 

2025, середа
1 жовтня
11:38
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії високе, через негоду 48 населених пунктів без світла: стан енергосистеми 1 жовтня
11:24
ЗАЕС
Блекаут на ЗАЕС: ЄС закликав РФ повернути контроль над станцією Україні, а МАГАТЕ заявило про роботу з двома сторонами щодо ситуації
11:21
Унаслідок удару РФ по Дніпру пошкоджено склад видавництва "Смакі", дрон влучив у будівлю
11:07
Ексклюзив
Україна росія війна
Війна переходить у боротьбу на виснаження: за підтримки союзників Росія програє швидше, - майор запасу НГУ Гетьман
11:02
Збір на дрони для 50 полку НГУ
11:00
Аналітика
мобілізація, військовий квиток
Чому потрібна термінова ревізія мобілізації
10:56
З’явилася платформа Chapter Ukraine, що збирає інформацію про українські книжки в іноземних перекладах
10:44
Польща
РФ та Білорусь можуть здійснити диверсії проти критичної інфраструктури Польщі та звинуватити Україну, – ISW
10:40
погода, Львів
Очікуються температурні контрасти, на Одещині без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 2 жовтня
10:31
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
В Криму чимало ворожих систем ППО, але мало води й палива, - речник ВМС ЗСУ Плетенчук
10:29
СБУ затримала двох агентів ГРУ, які коригували обстріли Краматорська і Слов'янська
10:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
Кремль просуває серед росіян наратив "Росія проти Заходу", а Зеленський б'є на сполох через ситуацію на ЗАЕС. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
10:11
ППО
ППО вночі 1 жовтня знешкодила 44 російські дрони
10:10
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
10:04
OPINION
Чи наблизять мир українські ракети
09:49
"Піратський конвой": Андрющенко показав воєнні катери РФ, які проводять судна з українським зерном під Кримським мостом
09:48
Ексклюзив
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росіяни цілеспрямовано обирають для ударів густонаселені райони великих міст, - авіаційний експерт Хазан
09:32
Румунія, прапор Румунії
Румунія прагне налагодити спільне з Україною виробництво БПЛА для захисту східного флангу НАТО
09:08
Ексклюзив
дипломати
Урок Мюнхенської угоди 1938: поступки агресору лише посилюють ескалацію війни, – європейські дипломати
09:00
Оновлено
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: загинули 9 людей, серед них дитина
09:00
Партнерський матеріал
Євгенія Болотова, фармацевт аптеки "Бажаємо здоров’я"
Працювала до останнього під обстрілами: історія фармацевта з Донеччини
08:37
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Удар РФ по Дніпру дронами 30 вересня: відомо про 1 загиблого та 31 пораненого
08:29
Ексклюзив
Безпілотники СБУ вдарили по НПЗ
"Не тільки НПЗ": експерт Закревський назвав обʼєкти РФ, удари по яких значно скорочують російський бюджет
08:14
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулося 155 боїв, третина з них — на Покровському напрямку
08:06
Огляд
Від козацьких часів до сучасної війни: як свято Покрови та День захисників стали символами української духовності та сили
08:05
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
08:02
OPINION
Чи зможе Путін реалістично оцінити внутрішньополітичні ризики
07:47
конгрес США
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року через непогодження фінансування
07:45
Аналітика
Афганістан у цифровій темряві: чому таліби відключили інтернет 42 млн людей і чи спалахнуть протести
07:23
Ексклюзив
Подолання ПТСР та відновлення ментального здоров’я: як реабілітація середньовічним боєм допомагає ветеранам
07:21
втрати окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
06:58
Трампа зі Стуббом
Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
06:22
Норвегія
У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту
06:01
принцеса Анна
Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
05:25
Атака РФ на Харків 1 жовтня
РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв
00:15
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
2025, вiвторок
30 вересня
23:46
Крістен Міхал
Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України
22:54
Польща
На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА
22:28
Бундесвер
На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
Більше новин
