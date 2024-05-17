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Найкращі телесеріали за 2024 рік

17 травня, 2024 п'ятниця
19:00
Кіно французьке кіно
Зміст

Наша чергова п’ятірка серіалів, які стануть вам у пригоді в надвечірній час. Ми зібрали для вас найкращі новинки з високим рейтингом, цікавим сюжетом та захопленими відгуками глядачів із цілого світу. Дивіться та насолоджуйтесь!

"Володарі повітря"

Над кінороботою працювали видатні майстри — Хенкс та Спілберг. Це захоплива історія, що розгортається під час Другої світової війни. Батальні військові епізоди контрастують зі спокійним життям. Увечері головні герої розважаються - випивають, ведуть щиру бесіду, танцюють, а наступного дня літак одного з них збивають…

 

"Завдання трьох тіл"

Науково-фантастичний сюжет захоплює дух із перших хвилин. Майже пів століття тому іншим цивілізаціям із Землі відправили послання. І ось у ХХІ столітті прибульці готуються потрапити на Землю, перешкоджати розвитку прогресу. Великі вчені продовжують свої дослідження та розуміють, що всі їхні знання про наш світ були помилковими…

 

"Режим"

Це мінісеріал з Кейт Уінслет у головній ролі. Героїня займає високу посаду канцлера у вигаданій країні й щосили намагається залишитися на посаді. А тим часом країна, політичний режим кардинально змінюються.

 

"Ріплі"

Ця драма переносить у середину минулого століття, коли на екранах транслювали лише чорно-білі фільми. Головний герой — молодий, харизматичний чоловік, який має всі задатки віртуозного афериста. Він хоче красиво і багато жити, для чого зважується не тільки на афери, але і на вбивство…

 

"Усі збіги випадкові" (Disclaimer)

Якось відома тележурналістка Кетрін Рейвенскрофт знаходить на тумбочці біля свого ліжка роман під назвою "Ідеальний незнайомець". Вона не знає, хто підкинув книгу, але все ж таки вирішує ознайомитися зі змістом. І з дедалі більшим страхом починає розуміти, що перед нею не вигадана історія, а реальна. Принаймні в романі докладно описаний день, коли Кетрін стала учасницею події, про яку вона нікому не розповідала і про яку, крім неї, знала лише одна людина…

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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