Курка з грибами: три рецепти ніжної та поживної страви

Ідеальна страва для обіду або вечері – це курка з грибами, а якщо доповнити ці продукти вершковим чи сметанковим соусом, тоді ви отримайте справжній кулінарний шедевр. Ця страва буде надзвичайно поживною та досить корисною, адже містить багато білку та клітковини. Крім того, для її приготування вам не потрібно багато часу.

Тож, якщо ви маєте бажання вразити вашу другу половинку романтичною вечерею або просто швидко приготувати обід для всієї родини, тоді ці рецепти є ідеальним рішення.

Курка з грибами в вершковому соусі

Інгредієнти:

куряче філе - 2 шт.

цибуля ріпчаста - 2 шт.

вершкове масло - 50 г

соняшникова олія - 30 г

гриби - 200 г

вершки 20% - 200 мл

чебрець – 1/2 ч. л.

гірчиця діжонська - 2 ст. л.

сіль та перець - до смаку

Курка з грибами на сковороді. Покроковий рецепт приготування:

Цибулю очистіть від шкірки та наріжте кубиком. Шампіньйони добре промийте та наріжте теж кубиком. Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією та вершковим маслом. Смажте цибулю до золотистого кольору, потім додайте вершки, сіль, чебрець, перець та гірчицю. Добре помішуючи, тушкуємо протягом 2-3 хвилин та вимикаємо плиту. Перекладіть соус в будь-яку посудину. Підготуйте куряче філе. Його потрібно промити та нарізати невеликими шматочками. У чистій сковорідці починаємо смажити гриби, ви маєте випарувати всю рідину. Щойно це відбудеться, додайте трохи олії, вичавіть часник та смажте декілька хвилин. Потім додайте куряче філе та просмажте ще приблизно 5-7 хвилин. Має випаруватись зайва вода з м'яса. У сковорідку з грибами та філе виливаємо соус. Все добре перемішайте, додайте сіль та перець. Тушкуйте на невеликому вогні під закритою кришкою протягом 20 хвилин. Страва готова, смачного!

Фото: jisty.com.ua

Курка з грибами в сметані

Інгредієнти:

куряче філе - 2 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

сметана – 325 г

шампіньйони - 200 г

часник – 2 зубчики

вершкове масло – 20 г

соняшникова олія – 3 ст. л.

окріп – 1 стакан

сіль та перець - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

Цибулю очистіть від шкірки та наріжте кубиком. Шампіньйони добре промийте та наріжте слайсами. Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією та починайте смажити цибулю до золотистого кольору. Одразу до цибулі вичавіть через прес часник. Коли цибуля підсмажиться, додайте м'ясо. Щойно філе побіліє, додайте шампіньйони, сіль, перець, вершкове масло та все добре перемішайте. Спочатку має випаруватись зайва вода, потім філе та гриби мають підрум'янитись. Додайте до страви сметану, склянку окропу та дайте закипіти. Тушкуйте під закритою кришкою протягом 15 хвилин. Страва готова, можна подавати до столу.

Фото: gurman.co.ua

Курка з грибами в духовці

Інгредієнти:

куряче філе - 500-800 гр.

шампіньйони - 400-500 г

твердий сир - 200 г

сметана - 2-3 ст. л.

ріпчаста цибуля - 1-2 шт.

соняшникова олія – 2-3 ст. л.

сіль, перець та спеції – до смаку

Покроковий рецепт приготування: