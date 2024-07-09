Ліки Укрпоштою у прифронтових і прикордонних з РФ областях: в ОВА пояснили, як замовити
Укрпошта, отримавши ліцензії на роздрібну та електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, приймає замовлення у Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій та Харківській областях
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
"Проєкт "Укрпошта. Аптека" спрямований на те, щоб в українців була можливість отримати доступ до аптек, передусім у населених пунктах, де аптеки відсутні або зруйновані за час повномасштабної війни; доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці; медикаменти за доступними цінами, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі "Доступні ліки", - йдеться у повідомленні.
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Щоб замовити лікарський засіб, потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 545 та виконати підказки і голосовому меню для зв'язку з фахівцем.
Замовлення відправлять клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Коли замовлення буде готове до видачі, клієнт отримає SMS-повідомлення. Перевірити коректність комплектації можна буде під час отримання.
Доставка замовлення безоплатна.
Терміни доставки - до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення).
Наразі є можливість замовляти безрецептурні препарати, а також користуватися програмою "Доступні ліки". У подальшому асортимент планують розширити.
- Раніше в Україні оновили перелік товарів у єЧерзі з пріоритетністю при перетині кордону або які потребують особливого режиму зберігання: до переліку додали компоненти крові та лікарські засоби.
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