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Ліки Укрпоштою у прифронтових і прикордонних з РФ областях: в ОВА пояснили, як замовити

9 липня, 2024 вiвторок
00:14
Новини пігулки_ліки

Укрпошта, отримавши ліцензії на роздрібну та електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, приймає замовлення у Сумській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій та Харківській областях

Зміст

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Проєкт "Укрпошта. Аптека" спрямований на те, щоб в українців була можливість отримати доступ до аптек, передусім у населених пунктах, де аптеки відсутні або зруйновані за час повномасштабної війни; доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці; медикаменти за доступними цінами, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі "Доступні ліки", - йдеться у повідомленні.

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Щоб замовити лікарський засіб, потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 545 та виконати підказки і голосовому меню для зв'язку з фахівцем.

Замовлення відправлять клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Коли замовлення буде готове до видачі, клієнт отримає SMS-повідомлення. Перевірити коректність комплектації можна буде під час отримання.

Доставка замовлення безоплатна.

Терміни доставки - до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення).

Наразі є можливість замовляти безрецептурні препарати, а також користуватися програмою "Доступні ліки". У подальшому асортимент планують розширити.

  • Раніше в Україні оновили перелік товарів у єЧерзі з пріоритетністю при перетині кордону або які потребують особливого режиму зберігання: до переліку додали компоненти крові та лікарські засоби.
Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
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