Ліки Укрпоштою у прифронтових і прикордонних з РФ областях: в ОВА пояснили, як замовити

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Проєкт "Укрпошта. Аптека" спрямований на те, щоб в українців була можливість отримати доступ до аптек, передусім у населених пунктах, де аптеки відсутні або зруйновані за час повномасштабної війни; доступ до ліків, зокрема тих, яких може не бути в найближчій аптеці; медикаменти за доступними цінами, бо та сама найближча аптека може не пропонувати оптимальну вартість чи не брати участь у програмі "Доступні ліки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також. Інтегративна медицина: що це таке, які має переваги та недоліки

Щоб замовити лікарський засіб, потрібно зателефонувати за номером 0 800 300 545 та виконати підказки і голосовому меню для зв'язку з фахівцем.

Замовлення відправлять клієнту до найближчого відділення за послугою "Укрпошта Експрес". Коли замовлення буде готове до видачі, клієнт отримає SMS-повідомлення. Перевірити коректність комплектації можна буде під час отримання.

Доставка замовлення безоплатна.

Терміни доставки - до трьох днів між обласними центрами (без урахування дня відправлення).

Наразі є можливість замовляти безрецептурні препарати, а також користуватися програмою "Доступні ліки". У подальшому асортимент планують розширити.