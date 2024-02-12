Кров та ліки отримали пріоритет при перетині кордону

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

"За дорученням Міністерства відновлення розробники проєкту єЧерга внесли до Системи оновлений перелік товарів, які мають пріоритет при перетині кордону або потребують особливого режиму зберігання. Доповнення було внесено на виконання рішення уряду", - йдеться в повідомленні.

Відтепер перелік містить компоненти крові та лікарські засоби.

Зазначено, аби додати в перелік код УКТЗЕД, потрібно звернутись до профільної асоціації виробників таких товарів. Далі вона передасть інформацію вищому органу виконавчої влади, що відповідає за формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері. За ініціативою такого органу уряд може ухвалити рішення щодо розширення переліку кодів товарів, які є у списку.