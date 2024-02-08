Послуга єЧерга стане доступною для автобусів на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі єЧерга з 12 лютого 12 години. Послуга пошириться на всі 29 пунктів пропуску з країнами ЄС і Молдови.

Підкреслюється, що зараз йдеться лише про реєстрацію в системі за принципом "реєструйся та їдь". Згідно з таким правилом, електронна черга для автобусів діє з серпня 2023 року на 8 пунктах пропуску.

З 12 лютого до цього переліку буде доданий ще 21 пункт пропуску:

Ягодин - Дорогуськ;

Устилуг - Зосин;

Угринів - Долгобичув;

Рава-Руська - Гребенне;

Краківець - Корчова;

Шегині - Медика;

Грушів - Будомєж;

Смільниця - Кросценко;

Ужгород - Вишнє Нємецьке;

Малий Березний - Убля;

Чоп - Захонь;

Лужанка - Берегшурань;

Дякове - Халмеу;

Порубне - Сірет;

Красноїльськ - Вікову де Сус;

Дяківці - Раковець;

Орлівка - Ісакча;

Могилів-Подільський - Отач;

Мамалига - Крива;

Маяки - Удобне - Паланка;

Старокозаче - Тудора;

Россошани - Брічень;

Серпневе 1 - Басараб’яска;

Сокиряни - Окниця;

Малоярославець 1 - Чадир-Лунга;

Нові Трояни - Чадир-Лунга;

Табаки - Мирне;

Виноградівка - Вулканешти;

Рені - Джурджулешти.

"Масштабування єЧерги для автобусів – це частина нашої послідовної роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень, де ключовим лишається комфорт пасажира. Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та прибрати черги перед пунктами пропуску – ключова мета цих змін. Наразі ми масштабуємо єЧергу на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону – відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіку руху", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У відомтсві зауважили, що за час роботи єЧерги за електронним записом кордон перетнуло більше 40 тис. автобусів та 725 тис. вантажівок.

Що відомо про сервіс

8 травня на 16 пунктах пропуску з країнами ЄС почала працювати електронна черга (єЧерга) перетину кордону.

З 5 червня електрона черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних скасовуватиме запис.

Від 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Воно охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.

9 серпня проєкт єЧерга оновив список товарів, які швидко псуються і мають перевагу при переході кордону. Розробники проєкту внесли зміни до системи.

13 вересня у сервісі єЧерга запустили нову послугу для перевізників - з'явилася можливість відстежувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.