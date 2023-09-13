У сервісі "єЧерга" запустили нову послугу для перевізників

Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Україн.

"Міністерство перебуває у постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу "єЧерга" завжди беруться в роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізнику слідкувати за чергами своїх автівок одночасно – це лише частина функціонала, яка була розроблена для зручності користувачів. Продовжуємо працювати над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають наш кордон", – наголосив віцепрем'єр міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Перевірити статус усіх авто в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи "Шлях" у вкладці "Моя єЧерга".

Зокрема перевізник може переглянути:

Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.

Статус авто в єЧерзі.

Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп.

Номер вантажної митної декларації.

Що відомо про сервіс

8 травня на 16 пунктах пропуску з країнами ЄС почала працювати електронна черга (єЧерга) перетину кордону.

З 5 червня електрона черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних скасовуватиме запис.

Від 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Воно охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.

9 серпня проєкт "єЧерга" оновив список товарів, які швидко псуються і мають перевагу при переході кордону. Розробники проєкту внесли зміни до системи.

За час функціонування єЧерги кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.

