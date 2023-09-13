У сервісі "єЧерга" запустили нову послугу для перевізників
В Україні запустили нову послугу для міжнародних перевізників у рамках проєкту електронної черги – можливість відстежувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті
Про це інформує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури Україн.
"Міністерство перебуває у постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу "єЧерга" завжди беруться в роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізнику слідкувати за чергами своїх автівок одночасно – це лише частина функціонала, яка була розроблена для зручності користувачів. Продовжуємо працювати над масштабуванням сервісу для всіх транспортних засобів, що перетинають наш кордон", – наголосив віцепрем'єр міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Перевірити статус усіх авто в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи "Шлях" у вкладці "Моя єЧерга".
Зокрема перевізник може переглянути:
- Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі.
- Статус авто в єЧерзі.
- Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп.
- Номер вантажної митної декларації.
Що відомо про сервіс
8 травня на 16 пунктах пропуску з країнами ЄС почала працювати електронна черга (єЧерга) перетину кордону.
З 5 червня електрона черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних скасовуватиме запис.
Від 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Воно охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути.
9 серпня проєкт "єЧерга" оновив список товарів, які швидко псуються і мають перевагу при переході кордону. Розробники проєкту внесли зміни до системи.
За час функціонування єЧерги кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе