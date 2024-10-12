"Маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей дронами", - Сирський

Про це головком повідомив у Facebook за підсумками щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем.

"За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача", - повідомив Сирський.

Під час наради головком заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

Також, за його словами, доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.