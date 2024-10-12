"Маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей дронами", - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами за підсумками вересня
Про це головком повідомив у Facebook за підсумками щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем.
"За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача", - повідомив Сирський.
Під час наради головком заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.
Також, за його словами, доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.
"Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Він також додав, що командири конкретних полків і батальйонів поділились досвідом та висловили свої пропозиції.
- З початку 2024 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 140 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) і 33 наземні роботизовані комплекси (НРК) вітчизняного виробництва.
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