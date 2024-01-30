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Мало держав погодяться, - нардеп Цимбалюк про ідею Зеленського передавати допомогу біженцям через уряд України

30 січня, 2024 вiвторок
13:07
Суспільство Нідерланди Україна біженці

Мало держав погодяться допомагати біженцям через уряд України. Натомість Київ повинен створити сприятливі умови для того, аби люди поверталися з-за кордону

Про це "Радіо Свобода" сказав нардеп від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам сказав, що було б краще, якби Німеччина підтримувала українців, надаючи гроші в бюджет України, а потім Україна перерозподіляла б їх залежно від їхнього місцеперебування.

"Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки. Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", - висловився Цимбалюк.

На його переконання, чим довше триватиме війна, тим менше біженців повернуться додому, тому забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.

"Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися. Особливо працездатне населення. Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати й патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", – сказав нардеп.

Ситуація з українськими біженцями

Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).

25 січня очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувала інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому. "Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто виїхав з України незаконно, мають повернутись і сплачувати податки.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
біженці з України
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