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У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України

25 січня, 2024 четвер
17:39
Світ біженці

На неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС обговорять альтернативи тимчасовому захисту, який наразі діє для біженців з України

Про це на щоденному брифінгу повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає "Європейська правда".

"Міністри обговорять пакт щодо міграції та притулку, а також альтернативний механізм тимчасового захисту осіб, які рятуються від російського вторгнення в Україну", – сказав він.

Зустріч міністрів проходить у четвер і п’ятницю, від Єврокомісії у ній бере участь єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Під час спілкування зі ЗМІ вона питання українських біженців не порушувала.

Водночас журналісти попросили очільницю МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувати інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому.

"Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – відповіла вона.

  • Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року. Захист продовжували вже двічі, тож надалі Євросоюз має шукати інші варіанти легалізації перебування втікачів від війни.
  • За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).
Теги:
Україна
ЄС
Війна з Росією
біженці з України
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