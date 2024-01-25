У ЄС шукатимуть альтернативи тимчасовому захисту для біженців з України

Про це на щоденному брифінгу повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер, передає "Європейська правда".

"Міністри обговорять пакт щодо міграції та притулку, а також альтернативний механізм тимчасового захисту осіб, які рятуються від російського вторгнення в Україну", – сказав він.

Зустріч міністрів проходить у четвер і п’ятницю, від Єврокомісії у ній бере участь єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон. Під час спілкування зі ЗМІ вона питання українських біженців не порушувала.

Водночас журналісти попросили очільницю МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувати інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому.

"Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – відповіла вона.