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Анонс

Медіадні-2024: у Києві відбудеться конференція про виклики і тенденції в медіапросторі

5 листопада, 2024 вiвторок
12:18
Суспільство Медіадні-2024: афіша

Щорічна конференція "Медіадні Премії імені Георгія Ґонґадзе" за участі редакторів, медіаменеджерів, журналістів, комунікаційників та медіаспільноти триватиме з 14 по 16 листопада в Києві

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер події.

"Медіадні Премії імені Георгія Ґонґадзе" – щорічна конференція Премії імені Георгія Ґонґадзе про виклики і тенденції в медіапросторі України та за кордоном за участі провідних журналістів, редакторів, медіаменеджерів, комунікаційників та спільноти відповідального бізнесу. 

Уперше "Медіадні" відбулися у 2020 році. Цьогоріч усі обговорення будуть стосуватися викликів, які супроводжують роботу медійників на третьому році повномасштабної війни, та те, чого очікувати у післявоєнний період.

Цьогорічні панельні дискусії та публічні інтерв'ю охоплять такі теми: цензура і самоцензура у час війни;  роль соцмереж і месенджерів у сучасній та майбутній журналістиці;  роль медіа у медіації та реінтеграції суспільства; проблеми медіатравматизації та шляхи вирішення; виклики для розслідувачів; комунікація з іноземною аудиторією та інші.

Реєстрація на подію: https://mediadays.gongadzeprize.com.ua/

Кількість місць обмежена. Запрошення зареєстрованих учасників на розсуд організаторів.

Серед анонсованих панелей і учасників, зокрема: 

  • Цензура та самоцензура під час війни.

Модерує: Мирослава Барчук (журналістка, телеведуча, лауреатка Премії імені Ґонґадзе (2021)
Учасники: Оксана Мороз (відеоблогерка, лекторка та письменниця, авторка та ведуча радіо й телепрограм з інфогігієни);
Людмила Долгоновска (ексрадниця зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ, громадська та державна діячка, історикиня, кандидатка філософських наук), Ярослав Юрчишин (народний депутат Верховної Ради 9 скликання від "Голосу");
Єжи Вуйчик (медіаменеджер, екс заступник головного редактора Gazeta Wyborcza).

  • Медіа майбутнього: роль соцмереж та месенджерів

Учасники: Катерина Коберник (співзасновниця та головна редакторка українського інтернет-видання "Бабель"), Андрій Боборикін (виконавчий директор "Української правди"), Андрій Коваленко (експерт з інформаційних технологій, піар-консультант).

  • Звільнені території та повоєнна Україна: роль медіа у медіації та реінтеграції суспільства

Модерує: Лариса Денисенко (українська письменниця, адвокатка, правозахисниця, телеведуча, радіоведуча).
Учасники: Наталія Пахайчук (редакторка, журналістка, керівниця інноваційних проєктів CID Media Group), Марія Гурська  (медіекспертка, телеведуча "Еспресо", культурна менеджерка), Алла Кошляк (Молодша сержантка НГУ, ведуча "Радіо Хартія");
Марина Стародубська (авторка книги "Як зрозуміти українців: кроскультурний погляд", адʼюнкт-професорка й авторка програм kmbs), Отар Довженко (український журналіст та медіакритик. Креативний директор Lviv Media Forum).

  • Як зменшити медіатравматизацію під час війни?

Модерує: Тетяна Трощинська (українська журналістка та медіаменеджерка).
Учасники: Світлана Ройз (психологиня), Оксана Романюк (директорка Інституту масової інформації), Ігор Розкладай (юрист, заступник директора ЦЕДЕМ, член Незалежної медійної ради), Марічка Паплаускайте (шеф-редакторка Reporters, співзасновниця The Ukrainians Media).

  • Розслідування воєнних злочинів: роль медіа у здійсненні правосуддя

Модерує: Ангеліна Карякіна (співзасновниця Лабораторії журналістики суспільного інтересу).
Учасники: Євгенія Подобна (українська журналістка, воєнна кореспондентка, медіатренерка, викладачка), Інна Білецька  (журналістка-розслідувачка Суспільного), Данило Мокрик (журналіст-розслідувач The Kyiv Independent), Сергій Мовчан (керівник Департаменту документування воєнних злочинів УГСПЛ).

  • Висвітлення війни Росії проти України в складному світі місінформації та дезінформації

Модерує Роксолана Лісовська (очільниця міжнародного відділу новин Суспільного)
Учасники: Мирослава Ґонґадзе (керівниця мовлення Голосу Америки у Східній Європі), Ольга Руденко (головна редакторка Kyiv Independent), Георгій Тихий (речник МЗС України, журналіст).

На 25 листопада анонсоване публічне інтервʼю з Наріманом Джелялом – українським кримськотатарським політиком, викладачем, політологрм та журналістом, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2013 року), керівником інформаційно-аналітичного підрозділу.

Під час конференції відбудеться показ та обговорення фільму "Там, де закінчується Росія" режисера Олексія Радинського. 
А також виставка присвячена загиблим медійникам, організована Премією імені Георгія Ґонґадзе спільно з українським ПЕН та Інститут масової інформації у рамках проєкту RECвієм – платформа пам’яті журналістів, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. 

Теги:
цензура
відбудова України
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