Медика з Черкас підозрюють у неналежному застосуванні наркозу, що призвело до загибелі 7-річної дитини
У Черкасах лікарю-анестезіологу оголосили підозру через смерть семирічного хлопчика під час планової операції
Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, інцидент стався у листопаді 2024 року. Медик, застосовуючи наркоз, "порушив вимоги інструкції щодо дозування лікарського засобу, проявивши недбале ставлення до виконання професійних обов’язків", у результаті чого дитина померла.
"У межах кримінального провадження проведено низку експертиз, у тому числі комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення. За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від виконання професійних обов’язків", - написали в телеграм-каналі.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі.
Досудове розслідування проводить Черкаське районне управління поліції.
