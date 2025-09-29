Медика з Черкас підозрюють у неналежному застосуванні наркозу, що призвело до загибелі 7-річної дитини

Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, інцидент стався у листопаді 2024 року. Медик, застосовуючи наркоз, "порушив вимоги інструкції щодо дозування лікарського засобу, проявивши недбале ставлення до виконання професійних обов’язків", у результаті чого дитина померла.

"У межах кримінального провадження проведено низку експертиз, у тому числі комісійну судово-медичну, які підтвердили виявлені порушення. За клопотанням прокурора підозрюваного відсторонено від виконання професійних обов’язків", - написали в телеграм-каналі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 3 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводить Черкаське районне управління поліції.