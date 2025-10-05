Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони

Вони зустрілися у 2018-му. За рік стали парою, а вже у 2020-му Богдан освідчився. Весілля весь час доводилося відкладати: спершу через пандемію, згодом - через війну. На початку повномасштабного вторгнення Ілона волонтерила, а Богдан, не маючи бойового досвіду, вирішив піти захищати країну.

"З самого початку ніхто не знав. Я поставив усіх перед фактом, що їду в Київ, в ССО Азов Київ. Ілона відповіла: добре, я поїду з тобою", - згадує він.

"Я знала, наскільки тверді його рішення. І я тоді розуміла, що він це зробить або зі мною, або без мене. Ясно, що я вибрала "зі мною". Бути його тилом, підтримати його", - каже Ілона.

Богдан Вербовий, світлина з особистого архіву

У навчальному центрі Богдан зрозумів: час офіційно поєднати долі. У листопаді 2022 року пара одружилася. "У нас якраз тоді не було зв'язку на полігоні. Був час подумати. І я надумав, що треба. Пора, саме час", - посміхається він.

"Я була у вишиванці, а чоловік по формі. Я пам'ятаю, у нас було три дні "медових". Наступного дня після одруження до Богдана зателефонували, пам'ятаю цей дзвінок: що там, одружився? Каже: ага - ну все, пора воювати. І все, вже ввечері я його проводжу на вокзал і він їде визволяти Херсон", - додає Ілона.

Одруження Богдана та Ілони, світлина з особистого архіву

Попереду були Херсон, Бахмут, Харківщина і пекло Авдіївки.

"Такої інтенсивності обстрілів я не бачив ніколи. Між прильотами - 15–30 секунд. Двічі на день сипався фосфор. І ти розумієш: оце війна, справжня, оце я попав нормально", - пригадує Богдан.

Як і багато закоханих у воєнний час, вони бачилися рідко. Але у 2023-му вирішили жити тут і тепер. Ілона переїхала до чоловіка у Краматорськ.

"Ми тут, щоб жити", у нас дійсно був такий діалог. Я кажу: я не хочу просто наші найкращі роки, нашу молодість відкладати через те, що на нас напала ця недокраїна. Ми все одно обираємо жити. Ми хочемо бути разом", - каже Ілона.

"Ми жили в більш-менш нормальних умовах. Тому коли вона приїхала до мене, я був тільки радий. Звісно, інколи хвилювався зайвий раз. Але, ну, а коли, якщо не зараз жити?", - додає Богдан.

Богдан та Ілона у Краматорську, світлина з особистого архіву

Будні у Краматорську для них стали маленьким острівцем щастя: прогулянки під дощем, теплі вечори, допомога хлопцям із підрозділу. Ілона розмальовувала тубуси, залучала місцевих жінок і разом з ними збирала кошти для взводу.

Про їхнє кохання знали всі, тож саме Богданові й Ілоні запропонували знятися для рекламної кампанії "Третьої штурмової". "Для мене була честь - представляти кампанію "Трійки". Тому що це ж "Трійка", по-перше. По-друге, я вважаю, що чоловік у мене дуже класний. І чого б з ним не знятися?", - сміється Ілона.

У кліпі вони їздили полями Донеччини, обіймалися та цілувалися. Ілона навіть голила чоловіка. "Це наша буденність. Це наша традиція. У нас є традиція, що дружина, коли біля мене, завжди мене стриже. От вона зробила це просто в кліпі, і нічого тут такого немає", - пояснює Богдан.

Скріншот з відеокліпу

Напередодні зйомок Ілона повідомила Богдану, що він стане батьком. "Ми планували. Ми розуміли, що війна рано чи пізно закінчиться. І молодість теж! Нам хотілося дитину. Ми запланували… час і місце. Це було дуже сплановано. І в нас дуже гарно збіглося бажання мати дитину", - пригадує Ілона.

Богдана відпустили на пологи, і він зустрів донечку Устинку разом із дружиною. Та невдовзі знову мусив повертатися на фронт. "Я сказала чоловікові, що мені так важко, я повністю відповідаю за життя. Він каже: розумію, в мене таких сорок. І якось навіть ця фраза так вплинула на мене. Я розумію, що в нього там своя робота, у мене тут своя відповідальність. І ми робимо максимум", - ділиться Ілона.

Попри відстань, їхній зв’язок лише міцнішає. "Ти живеш від моменту дзвінка до моменту наступного дзвінка, коли він вийде на зв'язок", - каже Ілона.

Її впевненість незмінна: кохання варте всього6 "Ясно, що ти не можеш до цього звикнути. Це дуже важко. Ти хочеш обняти, просто хочеш лягти спати з чоловіком своїм, щоб він дитину поколисав, хоч трішки. Але ти розумієш, наскільки він важливий внесок робить. Він буквально нам виборює життя в цій країні, щоб потім ми з нашою донечкою могли тут жити, розвиватися вже в мирній країні і жити своє найкраще життя вже в мирі".

Цього серпня Третій армійський корпус презентував нову кампанію під гаслом "Ми тут, щоб жити". У ній знялася вже вся сім’я Вербових. "Там початок історії, тут продовження. Це наше життя. Ми тут, щоб жити - ми починали війну з цих слів, і ми її продовжуємо", - каже Ілона.

"Ми починали цю війну як пара, а зараз ми сім'я, де нас троє. У нас ще є песик, нас четверо, велика сім'я", - додає Богдан.

Світлина з рекламної кампанії "Ми тут, щоб жити"

Своєю історією Богдан та Ілона доводять: навіть у найтемніші часи завжди є місце для любові. І, можливо, наступний банер з їхнім зображенням буде вже не про війну, а про перемогу.