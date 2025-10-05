Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони
Ексклюзив

Ми тут, щоб жити: Історія кохання військового Богдана "Хмеля" та його дружини Ілони

Катерина Галко
5 жовтня, 2025 неділя
19:20
Суспільство

Богдан Вербовий, відомий у війську як "Хмель", та його дружина Ілона торік у жовтні стали героями відео в межах рекрутингової кампанії "Я люблю третю штурмову". Кліп збурив суперечливі відгуки в суспільстві, та за красивою картинкою стоїть справжня історія кохання

Зміст

Вони зустрілися у 2018-му. За рік стали парою, а вже у 2020-му Богдан освідчився. Весілля весь час доводилося відкладати: спершу через пандемію, згодом - через війну. На початку повномасштабного вторгнення Ілона волонтерила, а Богдан, не маючи бойового досвіду, вирішив піти захищати країну.

"З самого початку ніхто не знав. Я поставив усіх перед фактом, що їду в Київ, в ССО Азов Київ. Ілона відповіла: добре, я поїду з тобою", -  згадує він.

"Я знала, наскільки тверді його рішення. І я тоді розуміла, що він це зробить або зі мною, або без мене. Ясно, що я вибрала "зі мною". Бути його тилом, підтримати його", - каже Ілона.

Богдан Вербовий, світлина з особистого архіву

У навчальному центрі Богдан зрозумів: час офіційно поєднати долі. У листопаді 2022 року пара одружилася. "У нас якраз тоді не було зв'язку на полігоні. Був час подумати. І я надумав, що треба. Пора, саме час", - посміхається він.

"Я була у вишиванці, а чоловік по формі. Я пам'ятаю, у нас було три дні "медових". Наступного дня після одруження до Богдана зателефонували, пам'ятаю цей дзвінок: що там, одружився? Каже: ага - ну все, пора воювати. І все, вже ввечері я його проводжу на вокзал і він їде визволяти Херсон", -  додає Ілона.

Одруження Богдана та Ілони, світлина з особистого архіву

Попереду були Херсон, Бахмут, Харківщина і пекло Авдіївки.

"Такої інтенсивності обстрілів я не бачив ніколи. Між прильотами - 15–30 секунд. Двічі на день сипався фосфор. І ти розумієш: оце війна, справжня, оце я попав нормально", - пригадує Богдан.

Як і багато закоханих у воєнний час, вони бачилися рідко. Але у 2023-му вирішили жити тут і тепер. Ілона переїхала до чоловіка у Краматорськ.

"Ми тут, щоб жити", у нас дійсно був такий діалог. Я кажу: я не хочу просто наші найкращі роки, нашу молодість відкладати через те, що на нас напала ця недокраїна. Ми все одно обираємо жити. Ми хочемо бути разом", - каже Ілона.

"Ми жили в більш-менш нормальних умовах. Тому коли вона приїхала до мене, я був тільки радий. Звісно, інколи хвилювався зайвий раз. Але, ну, а коли, якщо не зараз жити?", - додає Богдан.

Богдан та Ілона у Краматорську, світлина з особистого архіву

Будні у Краматорську для них стали маленьким острівцем щастя: прогулянки під дощем, теплі вечори, допомога хлопцям із підрозділу. Ілона розмальовувала тубуси, залучала місцевих жінок і разом з ними збирала кошти для взводу.

Про їхнє кохання знали всі, тож саме Богданові й Ілоні запропонували знятися для рекламної кампанії "Третьої штурмової". "Для мене була честь - представляти кампанію "Трійки". Тому що це ж "Трійка", по-перше. По-друге, я вважаю, що чоловік у мене дуже класний. І чого б з ним не знятися?", -  сміється Ілона.

У кліпі вони їздили полями Донеччини, обіймалися та цілувалися. Ілона навіть голила чоловіка.  "Це наша буденність. Це наша традиція. У нас є традиція, що дружина, коли біля мене, завжди мене стриже. От вона зробила це просто в кліпі, і нічого тут такого немає", - пояснює Богдан.

Скріншот з відеокліпу

Напередодні зйомок Ілона повідомила Богдану, що він стане батьком. "Ми планували. Ми розуміли, що війна рано чи пізно закінчиться. І молодість теж! Нам хотілося дитину. Ми запланували… час і місце. Це було дуже сплановано. І в нас дуже гарно збіглося бажання мати дитину", - пригадує Ілона. 

Богдана відпустили на пологи, і він зустрів донечку Устинку разом із дружиною. Та невдовзі знову мусив повертатися на фронт. "Я сказала чоловікові, що мені так важко, я повністю відповідаю за життя. Він каже: розумію, в мене таких сорок. І якось навіть ця фраза так вплинула на мене. Я розумію, що в нього там своя робота, у мене тут своя відповідальність. І ми робимо максимум", - ділиться Ілона.

Попри відстань, їхній зв’язок лише міцнішає. "Ти живеш від моменту дзвінка до моменту наступного дзвінка, коли він вийде на зв'язок", - каже Ілона.

Її впевненість незмінна: кохання варте всього6 "Ясно, що ти не можеш до цього звикнути. Це дуже важко. Ти хочеш обняти, просто хочеш лягти спати з чоловіком своїм, щоб він дитину поколисав, хоч трішки. Але ти розумієш, наскільки він важливий внесок робить. Він буквально нам виборює життя в цій країні, щоб потім ми з нашою донечкою могли тут жити, розвиватися вже в мирній країні і жити своє найкраще життя вже в мирі". 

Цього серпня Третій армійський корпус презентував нову кампанію під гаслом "Ми тут, щоб жити". У ній знялася вже вся сім’я Вербових. "Там початок історії, тут продовження. Це наше життя. Ми тут, щоб жити - ми починали війну з цих слів, і ми її продовжуємо", - каже Ілона.

"Ми починали цю війну як пара, а зараз ми сім'я, де нас троє. У нас ще є песик, нас четверо, велика сім'я", - додає Богдан.

Світлина з рекламної кампанії "Ми тут, щоб жити"

Своєю історією Богдан та Ілона доводять: навіть у найтемніші часи завжди є місце для любові. І, можливо, наступний банер з їхнім зображенням буде вже не про війну, а про перемогу.

Теги:
Статті
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Автор Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
Чехія вибори
Автор Анатолій Буряк
5 жовтня, 2025 неділя
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
19:39
Куба
Кубинці воюють проти України: США нарахували до п'яти тисяч найманців на війні, - Reuters
19:22
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Динамо" не змогло перемогти "Металіст 1925", "Кривбас" розніс "Кудрівку": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
19:00
Інтерв’ю
Ральф Гофф
Російське ГРУ активно нарощує досвід у диверсіях проти Заходу, - екскерівник операцій ЦРУ Гофф
18:35
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
"Україні треба поводитися активно": російський опозиціонер Пономарьов припустив, за яких умов ситуація в економіці РФ може привести до протестів
18:02
OPINION
Хто сформує нову владу після війни: фаворити й можливі сценарії
17:30
Інтерв’ю
Пекка Товері
Не можна дозволяти РФ диктувати, як вести війну, - ексочільник військової розвідки Фінляндії Товері
17:10
Оновлено
пожежа
РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
17:04
Від початку доби на фронті відбулось 106 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:02
Володимир Зеленський
Нуль реальної реакції світу: Зеленський про масований удар Росії проти ночі на 5 жовтня
17:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Щоб любити все українське, треба, перш за все, поважати себе, - актор Гнатковський
16:04
OPINION
План Трампа для Гази: все висить на волосині
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:09
Ексклюзив
Андрей Бабіш
"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
01:49
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
01:15
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:28
Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"
Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV