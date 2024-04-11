Місто на півночі Норвегії планує збільшити добу до 26 годин: до чого тут Україна
Крайній північний регіон Норвегії, розташований за полярним колом, звернувся до Єврокомісії з проханням надати дозвіл на встановлення окремого часового поясу з 26-годинним днем
Про це йдеться в публікації Politico.
У листі до Європейської комісії – яка підтвердила, що отримала запит – регіон просить орган ЄС доручити норвезькій владі схвалити створення часового поясу з 26-годинним днем замість 24-годинного.
Ініціаторка звернення, мер норвезького міста Вадсе Венке Педерсен, розповіла Politico, що план має на меті популяризувати місцеві цінності, збільшити сімейний час і привабити нових мешканців до регіону.
Водночас Педерсен сама до кінця не знає, як буде функціонувати 26-годинна доба. "Годинник буде переведено з 12 на 13... і ми повинні побачити, як це буде відбуватися. Я не думаю, що вони (Європейська комісія. – Ред.) скажуть "так", тому ми ще не продумали всі деталі", – зізналась вона.
Мер Вадсе водночас сподівається, що збільшення тривалості дня надихне людей переїжджати до найпівнічнішого регіону Норвегії – що є "більш важливим, ніж будь-коли" у світлі повномасштабної війни Росії проти України.
"Нам подобається наш спосіб життя, і ми думаємо, що це може бути дуже цікаво, особливо для сімей з маленькими дітьми", – сказав мер. "Я думаю, що це більш спокійне і краще повсякденне життя, ніж, наприклад, у великому місті".
Норвегія не є членом Європейського Союзу, але входить до Європейської економічної зони. Директива ЄС регулює переведення годинників на літній час, але в Єврокомісії повідомили Politico, що питання часових поясів вирішують на національному рівні, тому навряд чи ЄС зможе допомогти з проханням з Вадсе.
- 5 квітня Норвегія оприлюднила новий довгостроковий оборонний план на тлі війни в Україні.
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