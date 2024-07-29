"Можемо кіпішнути": Усик заявив про потребу реформ у спорті та висловив готовність бути її драйвером

Про це він заявив на пресконференції Volia Space Ukraine.

Усик пояснив те, чому українці мають небагато олімпійських медалей тим, що спорт потребує масштабування, особливо ті, в яких українці найбільш успішні.

"Треба масштабувати спорт і робити його максимально відомим. Я кажу про всі види спорту. Треба подивитись, які види спорту приносять нам найбільше нагород. Треба працювати. Складно змушувати себе до роботи, коли тобі комфортно, але потрібно це робити", - сказав український боксер, додавши, що він на власному досвіді знає, що важче спостерігати, ніж тренуватися.

"Нам потрібна реформа спорту. Без образ, але нам не можна використовувати речі, які ми використовували 20 чи 40 років тому. Вони працюють, але сьогодні вони мають працювати краще", - заявив Усик.

На запитання, чи готовий він бути "льодоколом", який рухає вперед реформу спорту, Усик відповів ствердно.

"А хто, крім нас? Ніхто. Виходить, що готовий. Треба робити, треба допомагати. Якщо ми всі буде чекати, що хтось прийде і щось нам дасть - нам можуть дати тільки "харєй". Побити зможуть (якщо зможуть), а все інше - треба самотужки робити. Думаю, що ми з тією зграєю, яку я маю, можемо кіпішнути трохи. Комусь це не сподобається, але ми працюємо на країну", - прокоментував він.