На зірку "Шахтаря" Судакова зʼявився новий претендент: відомо вимоги українців

Про це повідомляє ElGolDigital.

За інформацією джерела, керівництво "Атлетико" вже декілька місяців шукає підсилення для лінії півзахисту. Українець Георгій Судаков є одним з головних кандидатів на це місце.

Минулого року "Шахтар" перепідписав контракт зі Судаковим, український клуб готовий відпустити свого лідера за 50 млн євро. В "Атлетико" є ресурси, щоб оформити угоду влітку 2025 року.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 19 матчів, забив 8 голів і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює вартість атакувального півзахисника у 35 млн євро.