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НАТО робить все, щоб Україна перемогла і стала членом Альянсу, - помічниця Генсекретаря НАТО

31 жовтня, 2024 четвер
13:29
Новини Марі-Доха Бесансено, помічниця генсека НАТО

Про це сказала помічниця Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Марі-Доха Бесансено під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"

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Вона зазначила, що новий Генсек НАТО Марк Рютте свій перший візит здійснив саме в Україну, а згодом зібрав саміт міністрів оборони країн Альянсу, на якому був присутній Президент України.

За її словами, Генсек Альянсу акцентував на трьох пріоритетах. Перший – продовжувати інвестувати в оборону країн – членів Альянсу. Другий – це підтримка України у боротьбі з російською агресією, підтримка її спроможності власного виробництва зброї. Третій – це зростання глобальних викликів євроатлантичній безпеці.

"Україна стане членом НАТО, в цьому немає сумнівів, і всі члени Альянсу ці рішення приймали на попередніх самітах", - наголосила вона.

Також Марі-Доха Бесансено повідомила, що створено командування НАТО, яке буде координувати надання підтримки та підготовки для України, а також на рівні ЄС було узгоджено мінімум 40 мільярдів євро військової допомоги Україні наступного року.

Також Помічниця Генсека НАТО наголосила на необхідності вивчення українського досвіду ведення бойових дій, адже ЗСУ демонструють "справжні дива на полі бою". 
Зокрема Марі-Доха Бесансено звернула увагу на нові технології, які по-справжньому міняють хід бойових дій. Зокрема, це морські дрони Sea Baby та інші.

"Вони повністю вивели із дії російський Чорноморський флот, і ми бачимо, що Україна ще незалежно розробляє інші технології, також засоби глушіння електронних сигналів. Сучасні технології, всі ці інновації, вони трансформують майбутнє введення бойових дій", - зазначила вона.

Вітаючи учасників молодіжного форуму, Помічниця Генсека НАТО висловила сподівання, що молоде покоління українців - покоління війни - стане поколінням переможців.

Київський безпековий форум для молоді  відбувається цього року 31 жовтня - 1 листопада. 

Еспресо - інформаційний партнер події. 

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